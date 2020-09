'Petković? Ne možeš biti na 20 posto i očekivati da ćeš zaigrati'

Izbornik "vatrenih" nakon dvaju poraza na startu Lige nacija priznao je da je pogriješio u pripremi, ali ne očajava. 'Gdje je tu problem? Netko bi htio da potonem, ali nema šanse', kaže

<p>Dobro sam, ali naravno da sam razočaran i teško je zbog dva teška poraza. Ali život ide dalje, trebamo izvući pouke. Prvo ja, analizirati što sam napravio, rekao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije <strong>Zlatko Dalić</strong> nakon dva poraza u rujanskim utakmicama u Ligi nacija.</p><p><strong>Portugal</strong> nas je razbio 4-1 u Portu, <strong>Francuska</strong> okrenula i slavila 4-2 u Parizu i "vatreni" su prizemljeni. Ali Dalić vjeruje kako stvari može okrenuti na dobro.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Hrvatske u Zagrebu</b></p><p>- Liči mi na situaciju od prije Svjetskog prvenstva, ono što se događalo i sad je na meni najveći dio posla. Imamo kvalitetu i dobru reprezentaciju, dobre igrače, ali u nekim trenucima bili smo preopušteni, Francuska je bila puno bolja. Igrali smo sjajne 43 minute i onda smo postali prvaci svijeta, počeli misliti "Evo nas, tu smo, najbolji smo" i svaku su grešku kaznili - rekao je izbornik u razgovoru za <a href="https://sportnet.rtl.hr/vijesti/542544/rtl-video/video-zlatko-dalic-za-rtl-vjerojatno-sam-pogrijesio-u-pripremi-pogotovo-za-portugal/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>- Od odgovornosti ne bježim. Kad sam postao izbornik, Hrvatska je napravila velike stvari. Došli smo do drugog mjesta na svijetu, kvalifikacije za Europsko prvenstvo odradili perfektno. I gdje je problem? Ja ne vidim gdje je tu sad problem da izgubimo od europskih i svjetskih prvaka. Gdje je tu problem? Ali OK, težak poraz, razumijem i shvaćam to. Ali nema mjesta frustraciji - dodao je.</p><p>- Nisam izgubio motiv i energiju. Dapače, sad je imam još i više. Bit će još bolje, siguran sam. To je moj posao i znam da ću to napraviti. Komentari me ne smetaju i priče. Svatko ima pravo komentirati - smatra.</p><p><strong>Igor Pamić</strong> zamjera Daliću što je uoči Portugala rekao da je to nebitna utakmica, ali Zlatko to opovrgava.</p><p>- Nikad nisam rekao da mi je utakmica nevažna, svaki mi je trening važan. Rekao sam da nismo spremni u ovom trenutku na tako velike utakmice i to je činjenica. Vjerojatno sam pogriješio u pripremi, pogotovo za Portugal. To je moja greška - rekao je.</p><p>Što je točno pogriješio?</p><p>- Nismo bili na adekvatnom nivou. Očekivao sam možda lakšu utakmicu. Ali ako nisi napravio faul, ako nisi dobar, ako nisi u duelu, onda nisi pravi. Razumio bih da smo pali nakon sat vremena igre, ali mi smo pali nakon 10 minuta. Nije nas bilo deset mjeseci, veselili smo se okupljanju, ali izgubio se kult reprezentacije, ono zajedništvo. Svi smo došli s nekog odmora.</p><p>Velika boljka posljednjih godina su nam prekidi. I u ove dvije utakmice to se vidjelo. Ali primali smo i iz igre.</p><p>- Previše golova primamo, i sad smo primili osam golova. Imao sam dojam da je svaki ozbiljan napad je opasan po naš gol. Primili smo 30 golova, ali s kim smo igrali? S Englezima, Francuzima, Španjolcima, Portugalom, Brazilom, Argentinom... Primili smo 30 golova, ali smo ostvarili svoje ciljeve. Puno golova primamo, govorimo o prekidima. Prekid ne možeš uvježbat, prekid je hoću-neću. Kad ti igrač dođe, da ga čuvaš, da s njim skočiš i to je to. Koncentracija i tvoja volja.</p><p><strong>Bruno Petković</strong> ušao je u igru u Portu i zabio, a u Parizu je ostao cijelu utakmicu na klupi.</p><p>- To je bila moja odluka. Nije spreman, nije na nivou koji bih ja očekivao od njega. Kad dođeš u reprezentaciju, moraš biti na maksimalnom nivou, moraš biti spreman i motiviran, pogotovo jer je njemu krenulo prvenstvo. Ne možeš doći u reprezentaciju s 20 posto kapaciteta i očekivati da ćeš igrati - rekao je Dalić.</p><p>Ne dvoji da ima podršku saveza, uostalom nakon poraza u ove dvije manje bitne utakmice ne bi je ni smio izgubiti. Ali nešto se ipak treba promijeniti.</p><p>- Što bih sad trebao? Nakon drugog mjesta na svijetu i kvalifikacija za Europsko prvenstvo pa dva poraza ja potonem? Pa nema šanse, nema šanse! Možda to netko hoće, to je njegovo pravo, ali mene to ne zanima. Znam svoj put, ideju i pravac i od toga neću odustati. Sam ću napustiti reprezentaciju. Hvala lijepo, nisam više za to, ne mogu više motivirati momčad, biti ono što sam bio. Dolaze bolji, novi, kao i igrači - zaključio je odlučno izbornik.</p>