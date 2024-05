Podravka s +23 u 30. finale u Kupu: 'Bolji smo od 'lokosica'

Podravka i Lokomotiva igrat će u finalu 32. izdanja Kupa Hrvatske za rukometašice. Podravkašice su imale lakši trening protiv Splita 2010, koji vodi bivši reprezentativac Ljubo Vukić. Razlika se zaustavila na +23 (39-16). Terezija Ćurić igrala je samo u drugom poluvremenu i stigla zabiti osam golova.

- Izborili smo što smo očekivali. Razlika u kvaliteti je velika. Cure su bile vrlo angažirane i motivirane. Podijelili smo minutažu, bilo je malo straha da se netko ne ozlijedi. Ostvarili smo željeno, ušli u finale i očekujem sutra jednu jako dobru utakmicu. Bio bih jako sretan da završimo sezonu s još jednim trofejem u vitrinama - rekao je trener Podravke Ivica Obrvan.

Veće borbe bilo je u polufinalu Lokomotive i Dugog Sela koje je na poluvremenu zaostajalo 11-14, ali se Lokomotiva u nastavku odvojila i mirno završila utakmicu s 31-23, uz sedam golova Tene Japundže.

Lokomotiva Zagreb vs Dugo Selo 55 | Foto: Jozo Cabraja/ kolektiff

Finale se igra u petak od 18:30 uz prijenos na HRT-u 2. Podravka ima 25 naslova, Lokomotiva šest.

- Ovo u petak će biti puno teža utakmica i pokušavamo to prenijeti na djevojke. One to same znaju, utakmica je jedna, mi smo bolja ekipa, ali to trebamo pokazati na terenu. Želim najmanje ovakav pristup kakav je bio u polufinalu i nadam se da će to biti dovoljno da zabilježimo još jedan trijumf - dodao je Obrvan.