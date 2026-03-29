Podravka Vegeta opet izgubila od Esbjerga i ispala iz Europe

Rukometašice Podravke Vegete zaključile su europsku sezonu nakon što su u obje utakmice osmine finala Lige prvakinja izgubile od danske ekipe Esbjerg.

Nakon koprivničkog poraza 26-37, Podravka je u uzvratnom dvoboju u Danskoj izgubila sa 29-31.

S obzirom na poraz od 11 golova razlike u prvoj utakmici, bilo je jasno kako je uzvratna utakmica tek formalnost i kraj europskog puta hrvatskih prvakinja.

Esbjerg je bolje otvorio susret povevši sa 4-1, no Podravka je u 18. minuti dostigla zaostatak izjednačivši na 10-10, da bi do kraja poluvremena i povela s golom prednosti (16-15).

Koprivnica: EHF Liga prvakinja, skupina B, 13. kolo, RK Podravka - Krim Otp Group Mercator | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Podravka je u nastavku imala i četiri razlike (20-16), no Esbjerg je u nastavku zaigrao daleko bolje, izjednačio je na 21-21, a potom i poveo s tri gola viška (26-23). Esbjerg je do kraja susreta zadržao vodstvo slavivši na koncu sa 31-29.

Danski sastav je do pobjede predvodila Šveđanka Elin Hanson s devet golova, Nizozemka Sarah Dekker je dodala sedam, a Norvežanka Ella Reistad šest golova. Odličnu predstavu pružila je i Anna Opstrup Kristensen sa 17 obrana.

Kod Podravke najefikasnija je bila Sara Šenvald s devet golova, Katarina Pandža je dodala šest, a Matea Pletikosić četiri gola. Petra Marinović (5) i Lucija Bešen (3) imale su ukupno osam obrana.

Esbjerg će u četvrtfinalu igrati protiv CSM Bukurešta. U četvrtfinalu će snage odmjeriti i Gloria Bistrita - Brest, te FTC-Rail Cargo - Metz. Mađarski Gyor čeka boljeg iz ogleda danskog Odensea i mađarskog DVSC Schaefflera.