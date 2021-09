Lionel Messi (34) u dresu PSG-a još uvijek nije pronašao put do protivničke mreže, no je do svojeg novog doma. Po pisanju francuskih medija, Messi je zajedno sa suprugom Antonellom odlučio kako ne želi više živjeti u hotelu.

Novi dom ponajboljeg nogometaša svijeta nalazi se u elitnom dijelu pariškog predgrađa Neully-sur-Seine, a Argentinac je imao velikim problema s pronalaskom doma koji odgovaraju njegovim zahtjevima.

Naime, kuća od 300-tinjak kvadrata ima četiri spavaće sobe i vrt, no - nema unutarnji bazen! Leo i Antonela stavili su unutarnji bazen kao jedan od kriterija, no na kraju su ipak morali odustati od takvog zahtjeva. Pa ni cijena nije previsoka. Novi dom će Messija, navodno, koštati tek 20.000 eura mjesečno što je za njega, u najmanju ruku, prava sitnica.

"Nakon mjesec dana s obitelji u hotelu Royal Monceau, Messi je prilagodio svoje zahtjeve pariškom tržištu", piše RMC Sport.

A on neće biti jedan nogometaš PSG-a u kvartu. U blizini Messijevog novog doma žive njegovi sunarodnjaci Angel Di Maria i Leandro Paredes.

- Traže dom u mjestu gdje mi živimo. Mislim da je to najbolje za njih jer im mi možemo pomoći i biti blizu ako nešto budu trebali - rekao je Di Maria prošli tjedan.

Podsjetimo, argentinski čarobnjak je potpisao ugovor s PSG-om na dvije godine s mogućnošću produljenja za još jednu te će ovo biti njegov dom, ukoliko se u međuvremenu ne 'oslobodi' neki s unutarnjim bazenom.