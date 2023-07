Pogačar osvojio etapu na Touru, Vingegaard preuzeo žutu majicu

Dvostruki pobjednik Tour de Francea Tadej Pogačar (UAE Emirates) osvojio je šestu etapu ovogodišnjeg izdanja najveće biciklističke utrke, ali je žutu majicu vodećeg preuzeo branitelj naslova, Danac Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) koji je ciljem prošao kao drugi zaostavši za svojim velikim suparnikom za 24 sekunde.

Najbolji biciklist na ljestvici Međunarodnog biciklističkog saveza imao je spreman odgovor na nove napade momčadi Jumbo-Visme, samo dan nakon što je za Vingegaardom zaostao više od jedne minute. Slovenca su pokušali slomiti na najtežem usponu dana, na legendarni Tourmalet (2115 m), a kad im to nije uspjelo, ponovno su to probali i na posljednjem usponu do cilja etape. No, Pogačar se ni tu nije dao slomiti.

Foto: BENOIT TESSIER

- Već sam na Tourmaletu osjetio da ih mogu pratiti. Danas sam imao 'dobre noge'. Kad sam dobio priliku na zadnjem usponu, povukao sam. Ovo je slatka pobjeda. Osjetio sam olakšanje - izjavio je Pogačar nakon svoje desete etapne pobjede na Tour de Franceu.

Kad je ostao sam u borbi "jedan na jedan" s Vingegaardom, sjajni 24-godišnji Slovenac je dva i pol kilometra prije cilja odjurio po pobjedu. Prošlogodišnji pobjednik Toura nije mogao pratiti to ubrzanje i na cilj je došao 24 sekunde iza Pogačara. No, kako je vodeći u ukupnom redoslijedu Australac Jai Hindley (BORA-Hansgrohe) stigao na cilj tek 2:39 minuta iza Pogačara, Vingegaard je ponovno obukao žutu majicu, koju je nosio i na cilju prošlogodišnjeg izdanja Tour de Francea.

Foto: BENOIT TESSIER

Danac ima 25 sekundi prednosti pred Pogačarom, a Hindley je pao na treće mjesto s 1:34 minuta zaostatka.

- Ovo je gotovo idealan zaostatak. Bit će to velika borba sve do zadnje etape - zaključio je Pogačar.

Nakon dvije planinske etape, u petak će ponovno na red doći specijalisti za sprint, jer se na trasi od Mont de Marsana do Bordeauxa, dugačkoj 169,9 km, nalazi samo jedan kategorizirani uspon, i to najniže, četvrte kategorije.