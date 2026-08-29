Pogačar u teškom stanju: Ima potres mozga, stradao kralježak

❌ It sadly happened: Tadej Pogacar ABANDONS La Vuelta after a crash at high speed in a sprint stage. I'm wishing him to heal fast but probably his season is over now. #LaVuelta26 pic.twitter.com/OsREST9VXt — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 29, 2026

POGAČAR OUT OF LA VUELTA 💔



The race is over for the Slovenian following a crash after the intermediate sprint. Wishing Tadej a speedy recovery! 🙏 pic.twitter.com/jXhKLFNKJ7 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 29, 2026

Nakon što je prevezen u bolnicu, Pogačar je prošao detaljne liječničke preglede, a UAE Team Emirates-XRG potom je objavio njegovo zdravstveno stanje. Momčinski liječnik Adrian Rotunno potvrdio je da je biciklist stabilan te da liječnici nisu pronašli dodatne ozbiljne ozljede ili neurološke posljedice, piše Marca.

"Nažalost, Tadej je teško pao tijekom današnje etape i nije mogao nastaviti utrku. Stabilno je, a nakon detaljne liječničke obrade dijagnosticirani su mu potres mozga, prijelom lijeve ključne kosti s pomakom, stabilan prijelom C7 kralješka i višestruke ogrebotine" - poručio je Rotunno.

Operacija ključne kosti neće uslijediti odmah. Medicinski tim odlučio je pričekati sa zahvatom kako bi zbog potresa mozga dodatno smanjio moguće rizike. Pogačar je neposredno nakon pada pokušao ponovno nastaviti vožnju, ali bol i ozljeda lijeve ruke to mu nisu dopustili. Za najboljeg biciklista svijeta time je utrka završila u trenutku kada je nosio crvenu majicu namijenjenu vodećem u ukupnom poretku.

Pogačar će u nastavku oporavka ostati pod nadzorom medicinske službe UAE Team Emirates-XRG-a. Iz momčadi su najavili nove informacije nakon operativnog zahvata, dok su mu suigrači i cijeli tim poslali poruke podrške i zaželjeli što brži povratak.