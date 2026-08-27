Pogledajte delirij na presici Hajduka: Garcia mokar do kože

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Otpadom u Gospiću od 2020.! Brojke iz Slovenije bude sumnju Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Ekskluzivne snimke otpada u silosu PPK Velebit u Gospiću nastale nakon uhićenja lanjske veljače u posjedu su 24sata čiji izvor tvrdi da su otpadom punjeni i zidovi koji imaju dvije stijenke kao zaštitu od požara. Dodatna pitanja u istrazi o 45 tisuća otpada u Gospiću, Varaždinu, Benkovcu i Senju, od kojih je 37 tisuća u Lici, otvaraju i podaci slovenske Agencije za okoliš dostavljeni 24sata jer se brojke drastično razlikuju od hrvatske evidencije. U 2022. godini Slovenija bilježi 1400 tona otpada za Šincekovu tvrtku Tipos Resurs, a Hrvatska svega 83 tone - što je 17 puta manje! Kad se zbroje količine u tri godine, iz Slovenije je stiglo oko 2.800 tona otpada, što je gotovo dvostruko više od 1.480 tona za koje Uskok tvrdi da su odložene u Gospiću, pa je pitanje je li ostatak završio u Varaždinu, Benkovcu, Senju ili na nekom petom mjestu.Ostavku ravnatelja policije Miline traži sindikat policije, kažu da nije zaštitio policajku iz afere 'Nakaze' koja je svjedočila da joj je šef Joško Periša govorio da će nagrabusiti ako prijavi kći bivšeg šefa Hrvatskih šuma Annu Dujić. U Betini na Murteru stranac obložio plažu umjetnom travom, načelnik općine šalje komunalne redare...

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