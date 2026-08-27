Pogledajte delirij na presici Hajduka: Garcia mokar do kože

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': Umro ratni zločinac Mladić, raste broj mrtvih u Nepalu...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Umro ratni zločinac Ratko Mladić, UN izrazio solidarnost sa žrtvama njegovih zločina, više od 350 mrtvih u katastrofalnim poplavama u Nepalu i Kini, najmanje 1500 ljudi vode se kao nestali, rast hrvatskog BDP-a usporio na 1,7 posto...
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Gledajte '240 sekundi 24sata': Umro ratni zločinac Mladić, raste broj mrtvih u Nepalu...
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Video: 24sata/Video
REAKCIJE NA SMRT
VIDEO Hrvatski branitelji o smrti krvnika Mladića: 'Pravda je spora, ali konačno je stigla'
PULA - Vijest o smrti Ratka Mladića komentirali su i hrvatski branitelji u Puli, koji su ga nazvali ratnim zločincem odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije. Predsjednik HVIDRA-e Pula Janko Zužić rekao je da ga je vijest iznenadila te poručio: "Pravda je spora, ali je konačno stigla." Dodao je da za njih Mladić nije bio nikakav heroj, već jedan od zapovjednika na suprotnoj strani. "Nismo se dali isprovocirati njegovim provokacijama i nismo krenuli istim putem kao oni", rekao je Zužić. Braniteljica Slavica Porubić Kukal kazala je da se Mladićevoj smrti ne treba radovati jer se time ne može vratiti zlo koje je nanio ljudima. "Treba iz ovoga naučiti da je on zločinac koji je osuđen za genocid", poručila je. Dodala je da iza njega ostaju bolna sjećanja i ono što se više ne može vratiti, ljudski životi.
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Hrvatski veterani o smrti Ratka Mladića
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Video: 24sata/Reuters
NA METI PROJEKTILA
Masovna ruska noćna ofenziva: Kijev pod žestokim napadom. 'Srušili smo 90 posto dronova'
Napadi su dio posljednje eskalacije ruskih zračnih udara na Ukrajinu. Moskva posljednjih mjeseci sve intenzivnije koristi dronove i projektile u napadima na ukrajinske gradove i infrastrukturu
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': Otpadom u Gospiću od 2020.! Brojke iz Slovenije bude sumnju
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Ekskluzivne snimke otpada u silosu PPK Velebit u Gospiću nastale nakon uhićenja lanjske veljače u posjedu su 24sata čiji izvor tvrdi da su otpadom punjeni i zidovi koji imaju dvije stijenke kao zaštitu od požara. Dodatna pitanja u istrazi o 45 tisuća otpada u Gospiću, Varaždinu, Benkovcu i Senju, od kojih je 37 tisuća u Lici, otvaraju i podaci slovenske Agencije za okoliš dostavljeni 24sata jer se brojke drastično razlikuju od hrvatske evidencije. U 2022. godini Slovenija bilježi 1400 tona otpada za Šincekovu tvrtku Tipos Resurs, a Hrvatska svega 83 tone - što je 17 puta manje! Kad se zbroje količine u tri godine, iz Slovenije je stiglo oko 2.800 tona otpada, što je gotovo dvostruko više od 1.480 tona za koje Uskok tvrdi da su odložene u Gospiću, pa je pitanje je li ostatak završio u Varaždinu, Benkovcu, Senju ili na nekom petom mjestu.Ostavku ravnatelja policije Miline traži sindikat policije, kažu da nije zaštitio policajku iz afere 'Nakaze' koja je svjedočila da joj je šef Joško Periša govorio da će nagrabusiti ako prijavi kći bivšeg šefa Hrvatskih šuma Annu Dujić. U Betini na Murteru stranac obložio plažu umjetnom travom, načelnik općine šalje komunalne redare...
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Gledajte '240 sekundi' 24sata
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Video: 24sata Video
KATASTROFA NA HIMALAJI
VIDEO Ljudi bježe, bujica nadire. Najmanje 160 mrtvih u strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu...
Najmanje 157 ljudi poginulo je u Nepalu u stravičnoj bujici, objavila je tamošnja policija. Kineske vlasti navode kako je u Tibetu zasad pronađeno troje mrtvih... Traga se za stotinama nestalih, ljudi su očajni, ne znaju gdje su im bližnji, brojna mjesta nestala su u sekundi... Nepalske vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju kako je do poplava možda došlo nakon što je potres izazvao lavinu.
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Poplava u Nepalu
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Video: 24sata/reuters