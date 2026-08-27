RAKOW - HAJDUK 2-3 Na portalu 24sata pratite reakcije trenera i nogometaša nakon uzvratne utakmice Hajduka i Rakowa u Czestochowi i plasmana u ligašku fazu Konferencijske lige
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PRATITE UŽIVO Reakcije nakon povijesne Hajdukove pobjede!
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Nogometaši Hajduka gostovali su u Czestochowi u uzvratnoj utakmici doigravanja za Konferencijsku ligu nakon što je prvi susret na Poljudu završio 2-2. U uzvratu su, nakon produžetaka, pobijedili 3-2 i izborili europsku jesen nakon 16 godina posta.
Uskoro izjave.
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