Čekali smo ga i čekali. U Egiptu se ozlijedio i nismo mogli računati na njega. Godinama je u reprezentaciji, ali osjećali smo da je ostao dužan, da još nije zabljesnuo u reprezentaciji. Na posljednja tri natjecanja mučile su ga ozljede, morao je kad-tad doći njegov trenutak.

I došao je. Napokon. Zlatna desnica našeg Luke Cindrića (27) i gol koji nas je ostavio u igri za Olimpijske igre.

Hrvatska je teškom mukom pobijedila Portugal (25-24) i ostala u igri za plasman na Olimpijske igre. No za tu pobjedu je trebalo proći kroz pravu dramu. I dalje smo živi zahvaljujući Luki Cindriću koji je zabio pobjednički gol, svoj četvrti, dvadesetak sekundi prije kraja, ali nije moglo bez živciranja.

Ovo je 'onaj' gol kojem će se pričati godinama. Dramatična završnica, jedna lopta odlučuje, a ulog ogroman. Olimpijske igre. Nešto najveće u rukometu. A ne trebamo ni spominjati koliki udarac bi za našu reprezentaciju bilo propuštanje Tokija.

I s tim mislima naši su rukometaši ušli u posljednji napad.

Lovili smo i lomili Portugalce kroz cijeli susret te napokon minutu prije kraja došli do napada za pobjedu. U našoj vanjskoj liniji bili su Šebetić, Pavlović i Cindrić, ali Luka je bio svjestan da on mora biti taj koji će preuzeti odgovornost. Kružili smo okolo, pritisak je bio ogroman, bili smo bez ideje.

Cindrić je spustio loptu na Marića, a Marino je izborio deveterac. Prijetio nam je pasivni napad i u tome trenutku naš Ogulinac preuzima stvari u svoje ruke. Naši reprezentativci su napravili 'odvlačenje', lopta je došla do Cindrića koji se zaletio prema devet metara, fantastičnom varkom izbacio dvojicu Portugalaca i pogodio desne rašlje za 25-24. Naš virtuoz i velemajstor kojeg jako dugo čekamo da zabljesne u dresu reprezentacije. I znao je kada to napraviti. U trenucima kada Domagoju Duvnjaku i Igoru Karačiću nije išlo, morao je on preuzeti odgovornost.

Portugalci su imali dvadesetak sekundi za napad, uspjeli smo se obraniti i slavlje je moglo početi.

Gol pogledajte OVDJE.

Pogodio je Cindra za dva boda te nas zadržao u igri za plasman u Tokio, ali ne ovisimo sami o sebi. Za odlazak na Olimpijske igre nam treba pobjeda nad Tunisom te se moramo nadati da Portugal neće pobijediti Francusku. Da, nažalost, spali smo na to. Da ovisimo o Francuskoj koja nam je donijela toliko tuge tijekom prošlosti.

Dakle, uz uvjet pobjede Hrvatske protiv Tunisa, izabranike Hrvoja Horvata u Tokio bi vodila svaka pobjeda Francuske, remi ili pobjeda Portugala s više od sedam golova razlike. Pobjeda Portugala od jednog do šest golova razlike u Tokio vodi Francusku i Portugal, a Hrvatska će prvi put nakon 2000. ostati doma.