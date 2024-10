Pogledajte golove s ludog meča u Koprivnici: 'Vatreni' su prosuli 2-0 i nisu im smjeli poništiti gol!

Cijele kvalifikacije za Europsko prvenstvo do 21 godine stale su u zadnju utakmicu za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Pobjeda ili remi i sigurno su barem u play-offu, poraz i ništa od završnog turnira u Slovačkoj. Šanse za izravan plasman rasplinule su se nakon prvog poluvremena jer je Poljska iščupala remi nakon zaostatka 3-1 protiv Njemačke i pobjegla na nedostižnu prednost na ljestvici drugoplasiranih, a jednako tako rasplinulo se i vodstvo koje su izabranici Ivice Olića gradili u prvom poluvremenu u Koprivnici.

Nakon rane šanse Grka koju je skinuo Nikola Čavlina gosti nisu napravili gotovo ništa u prvom poluvremenu do sudačke nadoknade. Lukas Kačavenda, koji je upao u prvih 11 umjesto Ante Crnca, odlično je reagirao u 15. minuti i pospremio u mrežu dodavanje Diona Drene Belje u 15. minuti. Napadač Rapid Beča u 24. minuti je zabio nakon slobodnjaka, ali je drugi pomoćnik Daniel Cortzen podigao zastavicu zbog zaleđa, a glavni Sandi Putros (oba iz Danske) to je prihvatio. Na štetu "vatrenih" jer Beljo nije bio u zaleđu, a VAR to nije mogao ispraviti jer ga u kvalifikacijama ovog uzrasta nema.

Deset minuta poslije Beljo je ipak zabio gol koji je vrijedio kad je u mrežu preusmjerio dodavanje Franje Ivanovića. Sve je išlo u korist Hrvatske, a onda je ozljedom hajdukovca Dominika Prpića, koji je morao izaći iz igre, vlak krenuo nizbrdo. U tri minute nadoknade domaćini su primili dva komada, prvo je Charalampos Kostoulas nakon kornera Christosa Mouzakitisa ostao sam kao duh i kroz uši Čavline smanjio grčki zaostatak, a onda je Theofanis Bakoulas udarcem iz daljine zabio za šokantnih 2-2.

Mogli su Grci početkom nastavka do totalnog preokreta kad je debitant Barzić loše vratio loptu prema Čavlini, ali je hrvatski golman obranio mrtvu šansu Koutsiasa.

