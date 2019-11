'Bez Dinama bih bio nula, a forma Hajduka me ne zanima!'

Reprezentativna pauza je gotova i sada se klubovi u miru mogu posvetiti novim izazovima. Pred Dinamom su dvije teške utakmice u samo četiri dana, susreti koji će im možda odrediti nastavak sezone.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Modri će u petak od 18 sati na Maksimiru ugostiti Hajduk, a momčad Nenada Bjelice bi s nova tri boda pobjegla Splićanima na velikih sedam bodova uz utakmicu manje.

Samo četiri dana kasnije, Dinamo će gostovati u Milanu kod Atalante u 5. kolu Lige prvaka i to je utakmica koje će im odrediti sudbinu u Europi. Utakmica protiv Talijana jedna je od najvažnijih utakmica za Nenada Bjelicu i njegovu momčad, ali isto tako, 'modri' su jako nabrijani na Hajduk, naročito nakon poraza u prethodnom derbiju igranom na Poljudu (1-0). Mnogi su se pitali hoće li Bjelica odmarati najvažnije igrače za Atalantu, no on je potvrdio da će na Hajduk s najboljim igračima koje trenutačno ima na raspolaganju.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Iskreno, teško nam je pao taj poraz od Hajduka u prvom derbiju ove sezone. Mi u stručnom stožeru i igrački jedva čekamo utakmicu i radujemo se. Vjerujem da ćemo pokazati da smo najbolja momčad u Hrvatskoj i da ćemo ponoviti izdanje iz Rijeke. Neki igrači su se oporavili u odnosu na prvu utakmicu protiv Hajduka. Kulenović, Lešković i Andrić su ozlijeđeni, a za ovu utakmicu ne konkurira ni Arijan Ademi. Vidjet ćemo što će biti s Gojakom i Gavranovićem - rekao je Nenad Bjelica.

Utakmica se igra u petak od 18 sati, što je pomalo neobičan termin za najveći hrvatski derbi.

- Nije ni najbolji termin za navijače, ali taj termin je isključivo je zbog utakmice u utorak i normalno je bilo da igramo u petak. Koliko će doći navijača? Koliko god dođe navijača, očekujemo njihovu glasnu podršku. Hajduk je drugi na tablici, u ovome prvenstvu su nam najveći protivnik - kaže trener Dinama.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dinamo je u ovoj pauza dosta igrača dao reprezentaciji, a neki su imali utakmice u utorak i ponedjeljak. No Bjelica smatra da su njegovi nogometaši imali dovoljno vremena za oporavak.

- Što više imamo reprezentativaca, to ih manje trenira s nama u ovim pauzama. Stojanović je igrao u utorak, ostali su igrali u ponedjeljak i nedjelju. Četiri dana su im dovoljna za oporavak. Ovo nam je već preko 20. utakmica tako da se ne trebamo ništa posebno uigravati - rekao je Bjelica, a na pitanje jesu li igrači već u glavama protiv Atalante, trener Dinama je odgovorio:

- Uopće ne pričamo o tome, to nas uopće ne zanima. Danas ni sutra. Želimo pobijediti Hajduk, to nam je fokus. Znamo da nam ta pobjeda može dati jako puno samopouzdanja. Agresivno, disciplinirano, hrabro i samouvjereno. Tako moramo igrati da bi sutra pobijedili.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Hajduk?

- Hajduk je drugi na tablici, imali su stvarno dobrih utakmica, ali mi obraćamo samo pažnju na sebe. Želimo pobijediti i napraviti još veću razliku na tablici. Svi moji igrači žele igrati, žele biti na terenu i očekujem dobru utakmicu moje momčadi. Ne vodim računa o Hajdukovoj formi, neka se oni bave s tim.

Pjaca u Dinamu?

U prethodnim danima zakotrljala se priča o povratku Marka Pjace na Maksimir, a Bjelica je potvrdio da su zainteresirani za njega.

- Pjaca nam je interesantan, razgovaramo o tome, vjerujemo da bi ga uspjeli vratiti na nivo koji je bio u Dinamu. Zadnje dvije, tri godine je imao puno pehova s ozljedama. No daleko je to još od realizacije.

Bjelica je u reprezentativnoj pauzi gostovao u Barceloni gdje je održao predavanje.

- Ja sam bez Dinama nula. Da nije svih mojih pomoćnika, suradnika i ljudi u klubu, ne bi bilo ni Nenada Bjelice. To je veliko priznanje hrvatskom nogometu i samom klubu.

Pobjeda sutra ili u Milanu, pitanje je koje je Bjelica dobio za kraj, a on je imao spreman odgovor.

- I sutra i u Milanu.

Nakon Bjelice je pred novinare stigao Luka Ivanušec koji bi protiv Hajduka mogao zaigrati u prvoj postavi.

- Zadnjih par utakmica sam se jako podignuo. Vidjet ću hoću li igrati protiv Hajduka, ako budem, dat ću sve od sebe. Malo smo pričali o derbiju s igračima Hajduka s kojima igram u U-21, komentirali malo, ništa posebno. Sigurno da nas pali utakmica protiv Hajduka, ovo je najveći hrvatski derbi. Uvijek je ta utakmica protiv njih posebna. Prošlu utakmicu smo izgubili, a sada želimo pobijediti - rekao je Ivanušec pa dodao:

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Svakome je teško doći negdje i odmah se opustiti. Ovdje sam sad već i dosta dugo i ta kočnica polako otpušta. U zadnje četiri utakmice sam u sve boljoj formi. Sve se više oslobađam i stvarno sam zadovoljan. I trener drži da idemo utakmicu po utakmicu. Mi smo svjesni da ako nemamo fokus na utakmici koju igramo, ne možemo je ni dobiti. Bili smo puno bolji na Poljudu u prvom dijelu u prvoj utakmici, mislim da smo trebali dobiti, nismo zabili par dobrih šansi. Moramo sutra pokazati da smo bolja ekipa - zaključio je mladi Dinamov veznjak.