Pogledajte kakav je projektil ispalio Lovren: Pogodio stativu pa se odbila od golmana u gol

Dejan Lovren zabio je nevjerojatan gol na otvaranju Lige prvaka. Stoper Zenita došao je na nekih 30-ak metara od suparničkog gola i potegao bombu koja se od golmana gostiju odbila u gol

<p>Bivši 'vatreni' <strong>Dejan Lovren</strong> zabio je odličan gol u debiju za <strong>Zenit </strong>u Ligi prvaka za 1-1, ali njegova momčad je u konačnici izgubila 2-1 od Cluba Bruggea pogotkom duboko u sudačkoj nadoknadi. Uz to što je njegova momčad izgubila, da stvar za Dejana bude još gora, u službenu statistiku je upisan autogol golmana Horvatha.</p><p>Club Brugge je poveo u 63. minuti golom Dennisa nakon loše reakcije domaće obrane i niza nesretnih okolnosti, a Lovren je već spomenutom bombom izjednačio u 74. minuti. Primio je loptu na 30 metara od gola, zaletio se i opalio projektil koji je prvo pogodio stativu, a onda golmana Bruggea te zakotrljao se u mreži. Ipak, Uefa je taj gol pripisala golmanu Horvathu. Gosti do pobjede dolaze golom de Ketelaerea u 93. minuti nakon još jedne loše reakcije domaće obrane. </p><p><strong>Lovrenov gol pogledajte <a href="https://streamable.com/etm2la" target="_blank">OVDJE</a></strong></p><p>Hrvatskom reprezentativcu je ovo drugi gol u dresu Zenita, a jedan je zabio u Rostovu rije dva mjeseca u ruskom prvenstvu. Vjerojatno vas je ovaj gol podsjetio na jednu bombetinu koju je pospremio prije sedam godina. Mučili smo se s Walesom u kvalifikacijama za SP, gubili 1-0, a onda se ukazao Dejan koji je probio domaćeg golmana golom s ruba kaznenog prostora. Na kraju smo i došli do pobjede zahvaljujući Eduardu.</p><p>Nažalost, hrvatski stoper ovaj put nije proslavio pobjedu, a njegov gol nije bio dovoljan ni za bod. Sjajni Belgijci su ipak uzeli sva tri boda u samoj završnici.</p>