Pogledajte kako je Srna udario Karabatića: 'Rekao sam sucima da je crveni. Nije ga smio dobiti'

Hrvatska rukometna reprezentacija izgubila je u posljednjoj pripremnoj utakmici prije početka Olimpijskih igara od Francuske u Chartresu 31-26 (18-14). Rukometaši su bili bez kapetana Domagoja Duvnjaka koji je lakše ozlijeđen, od početka su pali u zaostatak iz kojega se više nisu vraćali, a dodatan udarac zadao je izravan crveni karton za Zvonimira Srnu već u 17. minuti zbog udaranja Nikole Karabatića prilikom pokušaja bloka.

Video tog trenutka možete pogledati OVDJE.

- Teška utakmica protiv vrlo jake momčadi. Nisam bio skroz zadovoljan, pogotovo u prvom poluvremenu u kojem smo primili 18 golova, daleko previše. Drugo je bilo bolje, a sve u svemu nepotpuna i nedovoljna izvedba, moramo bolje. Veselim se zadnjim danima priprema da stavimo stvari na svoje mjesto - rekao je hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson i nastavio:

- Ako analizirate prve minute, više smo trčali nego pucali. Moramo biti precizniji kod šuta pod pritiskom, na tome ćemo najviše raditi, kao i na uigravanju akcija i slično.

Crveni karton Srne?

- Da, to je imalo utjecaja na nas. Nismo mogli mijenjati obranu 5-1, on ju je igrao vrhunski, kao i Duvnjak. Počeli smo sa 6-0, to je bilo u redu, u drugom dijelu puno bolje. Nisam vidio incident pa ga ne mogu komentirati - rekao je izbornik.

Mario Šoštarić s osam golova bio je najraspoloženiji Hrvat.

- Krenuli smo malo lošije u napadu gdje su oni iskoristili naše greške, zabili nam nekoliko lakih golova iz kontri, odlijepili su se tu na četiri-pet razlike i nismo ih uspjeli stići. Ali nekim stvarima moramo biti zadovoljni, pogotovo u drugom poluvremenu gdje je bolje sve izgledalo, pogotovo u obrani, a i u napadu, igra je imala više glave i repa. Na tim stvarima moramo poraditi, neke stvari analizirati, vidimo da smo tu. Idemo odraditi do kraja još jako i nadamo se dobrom rezultatu u Parizu - rekao je Šoštarić i nastavio o isključenju:

- Rekao sam sucima da je bio crveni, ali na prijateljskoj ga nije trebao dobiti zbog igre i uigravanja, neke stvari koje smo mogli vježbati. Neke stvari nam je poremetilo u obrani, ali bit će spreman i neće nam se više dogoditi. Dižemo formu polako, dolazi to na dobar nivo, ali moramo ostati tvrdo na zemlji, raditi i trenirati, dobro analizirati protivnike. Od prve utakmice kreće jako, još nas malo čeka, svi smo uzbuđeni.