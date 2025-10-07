Pogledajte kako je Zadar srušio Crvenu zvezdu u 1. kolu ABA lige

Senzacionalna pobjeda Zadra usred Beograda nad moćnom Crvenom zvezdom (85-79) na otvaranju ABA lige pokrenula je pravu lavinu u srpskom košarkaškom velikanu. Treći uzastopni poraz na početku sezone, nakon neuspjeha u Euroligi protiv Milana i Bayerna, upalio je sve alarme, a navijači i mediji ne štede kritike. Stolica grčkog trenera Ioannisa Sferopoulosa opasno se trese, dok on moli za strpljenje i navijače podsjeća na roditeljsku ljubav.

"Bruka", "sramota" i "raspuštena banda"

Reakcije u srpskim medijima nakon poraza bile su brutalne. Riječi poput "blamaža", "bruka" i "sramota" dominirale su naslovnicama, opisujući šokantan neuspjeh momčadi u koju je uloženo oko 20 milijuna eura. Telegraf je u svom naslovu pisao o "bruki sramotne Zvezde", dodajući kako su crveno-bijeli izgledali kao "raspuštena banda". U tekstu se navodi kako Zvezda ne sliči na momčad koja je trebala ove sezone napraviti velike stvari i da se "jednostavno, sve raspada".

Drugi mediji slijedili su sličan ton, ističući kako beogradska momčad "teško da je zaslužila bilo što više od poraza" te da "nije znala kako odgovoriti nadahnutim Zadranima". Poraz je opisan kao debakl, a pritisak je odmah preusmjeren na trenera i upravu kluba.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Sferopulos pred otkazom: "Pod velikim smo pritiskom"

Grčki strateg Ioannis Sferopoulos našao se na udaru kao najodgovorniji za rezultatsku krizu. Srpski mediji, pozivajući se na izvore iz kluba, otvoreno pišu kako mu se sprema otkaz te da uprava već razmatra nove opcije. Povijest se, čini se, ponavlja: i 2022. Zadar je pobjedom u Beogradu "presudio" tadašnjem treneru Vladimiru Jovanoviću.

Na konferenciji za medije nakon utakmice, Sferopoulos je bio vidno razočaran, ali je pokušao objasniti uzroke loše igre.

- Imamo problem, nismo igrali na našoj razini ni ofenzivno ni defenzivno. Imamo problem s ozljedama, to nisu izgovori, to su činjenice. Ozljede, suspenzija Kalinića... Kodi je igrao pod temperaturom, Moneke nije trenirao jer također ima problem - rekao je trener Zvezde, dodavši:

- Psihološki nismo dobro, pod velikim smo pritiskom.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Emotivna poruka navijačima: "Ne tučete dijete, već ga grlite"

Kada su s tribina na kraju utakmice odjeknuli zvižduci, Sferopoulos je priznao da ih je očekivao.

- Znamo gdje smo, u Srbiji. Kao i u Grčkoj, kad ljudi nisu zadovoljni, zvižde - rekao je, a zatim uputio emotivnu poruku navijačima.

- Ipak, mislim da, ako volite svoje dijete, ne tučete ga kada ima problem, već ga grlite - poručio je Grk, tražeći strpljenje i zajedništvo u teškom trenutku.

Gnjev s tribina i društvenih mreža

No, strpljenja je sve manje. Osim zvižduka, malobrojna publika u dvorani Pionir (tek nešto više od 1800 gledatelja) pred kraj susreta glasno je skandirala "Uprava napolje!", što je jasan pokazatelj dubokog nezadovoljstva.

Bijes se prelio i na društvene mreže, gdje navijači nisu imali milosti. Komentari poput "Ajmo Janise, pakuj kofere", "Mičite više ovu neznalicu" i "Otkaz Janisu momentalni" preplavili su internet. Neki su već počeli predlagati i nasljednike, zazivajući povratak miljenika publike poput Dejana Radonjića ili Saše Obradovića.

Jusup i Zadrani oduševili Beograd

Dok se u Zvezdinom taboru odvijala drama, Zadrani su slavili veliku pobjedu. Trener Danijel Jusup bio je ponosan na svoje igrače koji su, kako je rekao, odigrali jako dobro i pogodili važne šuteve. Posebno ga je dirnula reakcija beogradske publike, koja je njegovu momčad na kraju nagradila pljeskom.

- Bilo mi je jako toplo oko srca kad sam čuo. Znam da je beogradska publika naučena na europsku kremu i da zna prepoznati košarkaške vrijednosti. Pljesak u ovoj dvorani ima posebnu težinu i to je nama na ponos. Puno nam to znači - zaključio je Jusup, čija je momčad na najbolji mogući način otvorila sezonu i bacila euroligaša u očaj.

Crvena zvezda je tako nakon samo tri utakmice sezone upala u duboku krizu. Poraz od Zadra razotkrio je brojne probleme, hoće li ceh platiti trener Sferopoulos ili će uprava poslušati njegovu molbu za strpljenjem?