Pogledajte kako krcati sjever pjeva s igračima Dinama. Takve scene u HNL-u dugo nije bilo...

Točno 880 dana! Dugo, baš dugo, Dinamo na jednoj utakmici nije imao tako veliku podršku navijača. Protiv Osijeka se na maksimirskim tribinama skupio 13.901 gledatelj, "modri" takvu podršku na domaćoj utakmici nisu imali još od Manchester Cityja. Ili Lige prvaka i prosinca 2019. godine. Istina, u međuvremenu se "pojavila" korona, pazilo se na epidemiološke mjere, ali navijača je proteklih mjeseci moglo i moralo biti više. Pogotovo u ovakvoj borbi za naslov...

Dapače, ni dolasci West Hama (12.344 gledatelja) ili Seville (9.788) nisu u Maksimiru donijeli navijačku groznicu, Bad Blue Boysi su tek u finišu sezone pojačali podršku Dinamu i ozbiljnije počeli pratiti svoje ljubimce. Dinamo je tako u Koprivnici, Velikoj Gorici ili Kranjčevićevoj (protiv Lokomotive) imao prilično ozbiljnu podršku, a onda se "dogodio" Osijek. I povratak Nenada Bjelice u Maksimir.

Sjeverna tribina bila je puna gotovo do zadnjeg mjesta, a zapadna tribina postala je - nekadašnji istok. Na zapadu se danas nalaze one starije generacije navijača, ozbiljni dečki koji su kroz mladost s Dinamom prošli "sito i rešeto", neki proputovali i cijelu bivšu državu. A to su navijači koji će, uz pokoje pivo, zagalamiti i zapjevati. Dinamov zapad više nije "fina gospodska tribina", tamo se više ne ide gledati nogomet, već ozbiljno drukati za Dinamo.

Dinamov stadion i dalje izgleda tmurno, istok nije u funkciji, Maksimir će i u novoj europskoj sezoni biti sramota Grada Zagreba. I to se što prije mora riješiti, iako se priči oko rješavanja stadionskog pitanja ne nazire kraj. Ma ni blizu. I Dinamo će još dugo, s ovakvim Maksimirom, biti trn u oku cijeloj Europi. A Zagrepčani sljedećih godina u Maksimiru više neće gledati hrvatsku reprezentaciju. I bolje, "vatreni" zaslužuju bolje uvjete.

Dinamovi su igrači poslije utakmice dugo ostali pjevati s navijačima, nikome se nije žurilo u svlačionicu. Pjevalo se sa sjeverom, pjevalo sa zapadom, podrška Dinamu svakim je danom sve jača. Neki stariji navijači, oni koji na Dinamo dolaze i protiv Hajduka i protiv Hrvatskog dragovoljca, jučer su nam poručili "konačno su se vratili navijači". Bad Blue Boysi se sada u rekordnom broju spremaju u Šibenik, a Maksimir će "gorjeti" i u posljednjem kolu protiv Hajduka. Jasno, Dinamovom navijaču je najdraže slaviti protiv Hajduka.

Ova prvenstvena sezona praktički je gotova, vidjet ćemo hoće li Dinamo ovakvu podršku imati i sljedeće sezone. Bilo bi šteta da nema. Bez obzira na velike oscilacije tijekom sezone, Ademi, Oršić, Livaković i društvo zaslužuju pun(ij)e tribine, pa i češće scene kao jučer protiv Osijeka. Ti dečki žele pobjeđivati i pjevati s tribinama, a ne domaće utakmice igrati pred tisuću ili dvije gledatelja. U Maksimiru je jučer bila prava fešta, neka se tako nastavi i sljedeće sezone...

