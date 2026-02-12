Pogledajte kako novinar 24sata isprobava curling. Nije baš išlo

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Elmedin na socijalna prava u Hrvatskoj treba čekati 5 godina
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Elmedin u Hrvatskoj bez dijela socijalnih prava zbog uvjeta petogodišnjeg boravka. Milijarda lažnih eura iz Kine, Penava prijavio prijetnje smrću, časna lagala o napadu, deset mrtvih u kanadskoj školi, Korda novi šef HZZO-a, SDP traži tajno glasovanje sudaca.
03:59
Video: 24sata/Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ružića će čekati veliki izazovi. 700 eura kazne Stanivukoviću
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Alen Ružić, budući ministar rada i socijalne politike, dobio je jednoglasnu potporu vladajuće većine, 700 eura kazne platio je za ulazak u Hrvatsku banjalučki gradonačelnik Stanivuković, kralj Charles se oglasio u slučaju Epstein. Tko bi mogao sastaviti novu Vladu?
03:59
Video: 24sata Video
PRIVLAČI POGLEDE
VIDEO Buvljak u Koprivnici: Bilo kuda, Josip Broz Tito svuda...
KOPRIVNICA - Snijeg, led i blato stvarali su velike probleme poznatom buvljaku u Koprivnici, kažu ljudi - najvećem od Osijeka do Zagreba. S toplijim danima stiglo je i više ljudi, ali i više prodavača. Kao i na svakom sajmu koji drži do sebe, Titove memorabilije su sveprisutne, od knjiga, znački, bedževa do fotografija. Kakvo god da je političko vrijeme u Hrvatskoj, Tito je, kao i traper, uvijek u modi.
00:52
Buvljak u Koprivnici: Bilo kuda, Josip Broz Tito svuda...
|
Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Marin Piletić odlazi iz Vlade. Evo što nam otkrivaju iz HDZ-a
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Ministar Marin Piletić nakon četiri godine odlazi iz Vlade, žena (50) umrla u pulskoj bolnici nakon operacije kuka, Di Caprijeva banda najnoviji primjer otimanja nekretnina građana, Praščić Gucci pronađen u Imotskom...
03:59
Video: 24sata/Video
OBRAĆANJE PREMIJERA
VIDEO Plenković: Možda će Kekinova pjesma biti himna na svjetskom prvenstvu u Americi
Andrej Plenković održao je konferenciju za novinare nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Osvrnuo se i na novu pjesmu Mile Kekina koji je prihvatio 'izazov' i objavio pjesmu 'Hrvatska je raj na zemlji'.
01:24
Plenković: Odslušao sam pjesmu Mile Kekina. Da su imali više vremena bila bi bolja
Video: Luka Safundžić/24sata