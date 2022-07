Pogledajte kako Srbi likuju nad ispadanjem Hrvatske: Blamaža Hrvatske, agonija se nastavlja

Scena za pamćenje. I scena koja je ipak podijelila Hrvatsku. Naši košarkaši ponosni, ali ne baš presretni, jer očekivali su finale, izlaze na pobjedničko postolje, svi do jednoga s visoko uzdignuta dva prsta, pobiru svoje brončane kolajne i odlaze. Jer koju minutu kasnije na najvišu stubu stigli su Srbi. S tri prsta u zraku.

Tih, ratnih godina zna se što su predstavljala i dva i tri prsta. Kasnije su procurile priče da je to odlučila sama momčad, a ne državni politički vrh, da nisu baš svi u svlačionici bili za to, a Antun Vrdoljak pitao ih je: "Kome ste ostavili hrvatsku zastavu ondje?" Bio je to teatralan, demonstrativan odlazak hrvatske košarkaške reprezentacije s pobjedničkog postolja Europskog prvenstva 1995. Nažalost, i vječan.

I baš u subotu 2. srpnja bila je 27. godišnjica tog čina i posljednje hrvatske košarkaške medalje. Dan kasnije Hrvatska je dotaknula nikad niže grane i pala u pretkvalifikacije za Europsko prvenstvo.

- Zašto sam baš košarkaški navijač?! Da barem više volim nogomet ili rukomet ili vaterpolo ili... Barem bih se nekad veselio. A ovako... - kukao je pred dvoranom 43-godišnji navijač iz Zagreba.

Bio je dječak dok je Dražen Petrović harao, medalje 1992., '93., '94. i '95. nisu se slavile kao što se slave danas jer bilo je ratno doba, a nakon toga nauživao se bome šokova, nesreće, tuge i očaja prateći hrvatsku košarku.

- Ili stranac ili ja! - zagrmio je još jednom, i nakon poraza u Ljubljani, Dino Rađa.

A košarkaški je puk nakon debakla naše reprezentacije, koja je s učinkom 1-5 završila posljednja u skupini prvoga kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, pokazao palac dolje. Idi, dragi Dino, i ti i tvoj šef Stojko. Medalje iz Barcelone i s početka '90-ih, kao ni igre za Jugoplastiku, Zadar, Cibonu i Split vam nećemo zaboraviti, ali mandat na čelu Hrvatskog košarkaškog saveza i nije za drugo nego za zaborav. Pa u iduću rundu kvalifikacija prošli su i Latvija, Velika Britanija, Estonija, Crna Gora, Mađarska, Gruzija, Nizozemska... I, konkretno ispred nas, Švedska i Finska. Društvo, ovo je krahonen!

- Dobar si bio, svaka čast - dobacio je izbornik Damir Mulaomerović Roku Prkačinu uoči početka konferencije za medije i dao mu šakicu, a Prka je odgovorio:

- Barem smo se 'potukli'.

Je, dobar je bio Roko, odličan. I tim mladim dečkima nemamo što zamjeriti. Pa ni Lovri Gnjidiću što je promašio četiri slobodna bacanja u kobnih 123 sekunde, u kojima smo od 78-70 došli do 79-81. Kapetan Bojan Bogdanović istupio je pošteno kao i uvijek:

- Lovro nema ništa s ovim našim porazom, on je svojom obranom preokrenuo utakmicu. Mario (Hezonja, nap. a.) i prvenstveno ja s ovim zadnjim šutem koji sam promašio, sam glavni krivac. Nema se što optuživati malog Lovru.

U svojoj vjerojatno posljednjoj utakmici u Hrvatskoj. Jer za ono što nas čeka nakon rujanskog Eurobasketa nema smisla zvati Bogdanovića i ostale NBA igrače. Možemo se samo nadati da će ovaj krah i njemu i Zupcu i Hezonji i ostalima biti dodatni motiv na EP-u, koje počinje 1. rujna. I. što nam je posebno važno, NBA igrači smiju se priključiti reprezentaciji već 8. kolovoza.

- Ja nisam protiv stranca, ali ne odlučujem. A nakon ovoga moglo bi biti otkazivanja igrača za EP, no za Hrvatsku moraju igrati samo oni koji to žele - naglasio je Mulaomerović, koji planira voditi reprezentaciju u Italiji, gdje će suparnici biti Grčka, Italija, Ukrajina, Velika Britanija i Estonija.

- Ako se oporave Simon, Šarić, Ramljak, Krušlin... bit ćemo bolji - dodaje Mula.

Bez njih, pa čak i sa zvijezdama poput Bogdanovića, Zupca i Hezonje, Hrvatska je ispala u kvalifikacijama za SP i sad će morati igrati pretkvalifikacije za Eurobasket 2025. Suparnici su, već se zna, Cipar, Austrija, Danska, Rumunjska, Švicarska, Norveška, S. Makedonija, Poljska, Portugal i Slovačka. I što je možda najgore: Pitanje je može li bez NBA igrača pobijediti i te protivnike!

- Ako nešto ne promijenimo, završit ćemo kao Hrvatska! 27 godina bez medalje - upozorio je svoje srpski izbornik Svetislav Pešić, dok košarkaška javnost u susjedstvu još jednom likuje nad našom sudbinom:

"Finska nanijela bolan poraz susjedima, neslavan kraj borbe za SP. Komšije se moraju zapitati u kojem smjeru ići dalje pošto nešto definitivno ne funkcionira", piše Blic, a Kurir je objavio naslov: "Agonija Hrvatske se nastavlja, susjedi ne idu na SP." Alo je bio još oštriji: "Blamaža Hrvata, Finci ih u posljednjim sekundama ostavili bez SP-a!"

Eto, nekad je hrvatska košarka bila uzor u regiji, kao što su i danas nogomet i rukomet, a sad je referentna točka za krah i potop.

I to su, kao i uspjehe '90-ih, kreirali Vranković i Rađa. Kojima su sada navijači okrenuli palac dolje. Jer i klupska i reprezentativna košarka su nam na koljenima.

