Mulaomerović o budućnosti na klupi: Nisam protiv stranca, a sad bi moglo biti otkaza na EP-u

Hrvatska košarkaška reprezentacija navikla nas je na brojne šokove, a ono što je propustila u Rijeci doista je teško vjerovati. Dvije minute prije kraja bilo je osam razlike, na koncu: poraz 81-79, kraj snova o Svjetskom prvenstvu i tek pretkvalifikacije za EuroBasket 2025.

- Utakmica je za sve vjerojatno bila zanimljiva, ali što reći nakon ovoga? Imali smo sve u svojim rukama, promašili 13 slobodnih bacanja. Previše za ovakvu utakmicu. Puno loših odluka u zadnje tri minute. Sami smo sebe pobijedili. Nismo bili mirni na slobodnima - rekao je izbornik Damir Mulaomerović.

- Kad smo govorili da lopta mora ići na Bogdanovića i Hezonju, ne znam kako je došla do Gnjidića (promašio četiri slobodna bacanja u završnici, op.a.). Ne krivim ga, mlad je i ovo je odrastanje, ali teško je što smo ispali iz kvalifikacija. Ne mogu reći zbog truda, trudili smo se, imali atmosferu i sve u svojim rukama. Potišteni smo, i ja osobno. Puno smo toga uložili da dobijemo ovu utakmicu. Vidjeli ste što se dogodilo na kraju, to je to - dodao je izbornik.

Hoćete li voditi Hrvatsku na Eurobasketu i koliko reprezentacija može biti bolja?

- Moramo biti bolji, ali falilo nam je dosta igrača Ramljak i Krušlin bitni su u rotaciji, pogotovo na poziciji beka, dvojke, to je evidentno. Večeras smo se dosta potrošili, imali smo sve u svojim rukama, ali dosta loših odluka u zadnjih tri minute, mogli smo puno bolje reagirati. I, naravno, slobodna bacanja, promašili smo ih 13. Nažalost, na minuti odmora smo rekli da lopta ne dođe do Lovre, držali smo ga zbog njegove visine i obrane, ali ni tu obranu nismo dobro odradili, ostavili smo najboljeg igrača samog u korneru, nismo bili fokusirani. Zaslužili smo pobjedu, ali Finska je jako dobra, Markannen sjajan, iako ga je Prkačin dobro čuvao. Razočarani smo svi, što je tu je.

Eurobasket?

- Ako se vrate Simon, ako Šarić bude spreman, vrate se ova dvojica... Uvijek možemo biti bolji. Ni ono u Ljubljani nije realno, ali nismo bili dobri. Danas smo bili dobri, imali smo sve u rukama. Sad bi najlakše bilo okriviti malog Gnjidića, ali to je odrastanje. Samo što je problem u tim odrastanjima što smo ispali. On će biti pravi playmaker i ovo će mu biti jedna od lekcija.

Jeste li za stranca, koliko razgovarate o tome u savezu?

- Nisam protiv, ako nam da kvalitetu. Ali ne odlučujem ja, treba sjesti i vidjeti ima li smisla. Vidjet ćemo.

Hoće li ovo pokvariti atmosferu priprema za Eurobakset, kad se zna da moramo igrati pretkvalifikacije?

- Pokvarit će sigurno, već jest. Imali smo sve u rukama, čak smo razmišljali i o pobjedi većoj od šest razlike (koliko smo izgubili u Finskoj, nap.a.), ali te i to kazni. Neće biti ugodno, ali nismo izgubili od loše momčadi, nisu Finci slučajno prvi.

Može li ovo donijeti otkazivanja za Eurobasket?

- Sigurno postoji mogućnost, ali neću špekulirati. Za Hrvatsku trebaju igrati oni koji hoće, koji se žele žrtvovati. Atmosfera je bila jako dobra, bilo je vruće, dečkima nemam što zamjeriti na zalaganju, bilo je teško igrati, ostaje žal jer smo sami pobijedili sebe.

Zašto Žižić nije ulazio?

- Nije ozlijeđen nego je Zubac cijelu utakmicu bio dobar. U jednom sam trenutku pomislio uvesti ga pa ipak nisam htio hladnoga ga uvoditi, ali moja odluka.

Roko Prkačin imao je neke svijetle trenutke, triput je zakucao, ali sve to pada u vodu nakon ovakvog triler poraza.

- Stvarno je teško govoriti. Jako težak poraz za nas, ovo nam jako teško pada, pogotovo nakon teškog poraza od Slovenije, ne znam što reći. Ide Eurobasket, ovo je zaboravljena priča. Moramo se okrenuti prema naprijed. Dali smo sve od sebe, borili smo se muški. Nažalost, nismo uspjeli. Možemo puno toga izvući iz ove utakmice, ali vidjeli smo i dosta dobrih stvari - rekao je Roko.

- Trudili smo se, napravili neke pogreške u odlučujućim trenucima. Pobijedili smo sami sebe, pobjeda nam je iskliznula iz ruku. Svi znaju što slijedi, moramo se koncentrirati na nove stvari, na EuroBasket koji dolazi u rujnu. Moramo imati uzdignute glave i koncentrirati se na budućnost - kazao je Prkačin.

Najčitaniji članci