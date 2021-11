Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija u gostima je svladala Austriju 3-1 te je zadržala stopostotni učinak u skupini A kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo 2023. godine.

Bila je to šesta kvalifikacijska pobjeda mini 'vatrenih', a izbornik Igor Bišćan nije skrivao zadovoljstvo. Golove za Hrvatsku zabili su Lukas Kačavenda (14), Bartol Franjić (41) i Luka Sučić (55-11m).

- Austrija je ozbiljan suparnik, a mi smo se dobro pripremili i dobro ušli u utakmicu, stvarali smo im probleme. U prvom smo poluvremenu napravili velik dio posla, primirili ih, postigli fenomenalan prvi, a potom i drugi gol. S obzirom na to da nije bilo puno šansi ni s jedne niti s druge strane, ti su nam golovi dali mirnoću i samopouzdanje da susret na dobroj razini privedemo kraju. Doduše, nakon njihovog pogotka malo smo pali i izgubili kontrolu i prelako im dopustili dolazak u zonu udarca. Bila je to zahtjevna utakmica, ali na kraju moram biti jako zadovoljan, i ovom utakmicom i svime onime što smo do sada napravili - kazao je Bišćan.

Mini 'vatreni' prvi gol su zabili nakon što je Kačavenda s 25 metara zatresao Hedlovu mrežu, a vodstvo su potvrdili u 41. minuti kada je najviši u skoku bi kapetan Franjić. Početkom nastavka Hrvatska je povećala prednost nakon što je Aiwu vrlo naivno na rubu kaznenog prostora oborio Marina, a Sučić je bio siguran izvođač najstrože kazne.

- Dečki su stvarno fenomenalna grupa, od prvog dana rade na sebi i na zajedništvu i užitak je biti s njima i gledati ih. Oni su momčad koja je spremna uložiti maksimalni trud i napor kako bi ostvarila ciljeve, danas su protiv suparnika čije su prednosti trka i agresija ne samo parirali, nego i dominirali. To je dokaz koliko su ozbiljni i koliko ima potencijala u njima - rekao je izbornik.

Kvalifikacije se nastavljaju u ožujku sljedeće godine, a plasman na EP izborit će devet pobjednika skupina te najbolja drugoplasirana reprezentacija, dok će preostalih osam drugoplasiranih u dodatne kvalifikacije.

- Nastojat ćemo pobijediti i u svakoj sljedećoj utakmici pa ćemo vidjeti što će nam to donijeti. Slijede nam Austrija i Finska, dvije opet teške utakmice, no ne možemo biti ništa drugo nego optimisti. Dečki su pokazali da imaju kvalitetu i mentalitet za uspjeh -rekao je Bišćan pa zaključio:

- Lijepo je doći ovako na gostovanje i imati podršku, zahvaljujemo navijačima i vjerujem da smo im svojom igrom uljepšali večer i odužili im se na najbolji mogući način.