Pogledajte kako su vukli linije u VAR sobi. Zaleđe Gorice ili ne?

Gorica i Lokomotiva odigrali su prvu utakmicu nedjeljnog 11. kola HNL-a. Lokomotiva je povela u 51. minuti golom Indrita Tucija, a izjednačio je Tim Matavž u 77. minuti. Gorici je pred sam kraj utakmice poništen gol za vodstvo.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Lokomotiva - Gorica 1-1

Pokretanje videa ... Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Prvu ozbiljniju situaciju na utakmici vidjeli smo tek u 20. minuti kada je Merveil Ndockyt pucao, no vratar Lokomotive Nikola Čavlina je to odbio u korner. Samo dvije minute kasnije lokosi su imali najbolju priliku u prvom dijelu. Silvio Goričan je prošao po desnoj strani ubacivši pred suparnička vrata. Robert Mudražija nije najbolje zahvatio loptu kojA se odbila do Matea Marića koji je s pet metara prebacio gol. Bila je to sjajna prilika, sasvim sigurno najbolja u prvom dijelu.

Statistika utakmice Lokomotiva - Gorica:

Foto: Sofascore

U 51. minuti pucao je Indrit Tuci, Ivan Banić je očajno reagirao i lopta mu je kroz ruke ušla u gol. Gorica je došla do izjednačenja preko Matavža kada je glavom pogodio za 1-1.

Gorica je i u 87. minuti postigla pogodak, no još jednom se umiješao VAR poništivši gol Blummela zbog zaleđa. Teško je reći je li ga bilo s obzirom na to da su u VAR sobi Mario Zebec i Hrvoje Radić krivo postavili liniju kod zadnjeg igrača Lokomotive.

POGLEDAJTE OPŠIRNI SAŽETAK: