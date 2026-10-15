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Pogledajte koreografiju Torcide preko cijelog Poljuda! Lik Ivana Gudelja i citat iz jednog filma

Piše Tomislav Gabelić, Ivan Tomašković,
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Pogledajte koreografiju Torcide preko cijelog Poljuda! Lik Ivana Gudelja i citat iz jednog filma
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Atmosfera na Poljudu tijekom utakmice 1. kola Koferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivana Ivanovic /PIXSELL
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Razvili su transparent "To all you boppers out there, this is the city off...". Riječ je o citatu iz filma The Warriors

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Torcida je za prvu utakmicu Hajduka u ligaškoj fazi Konferencijske lige protiv Ajaxa pripremila posebnu koreografiju. Razvili su transparent "To all you boppers out there, this is the city of...", odnosno "Svima klincima ovdje, ovo je grad..." Riječ je o citatu iz filma The Warriors iz 1979. godine. 

Pred sami početak utakmice navijači i na zapadu i istoku, uz one na sjeveru, razvili su veliku koreografiju s likom legendarnog Ivana Gudelja, koji je preminuo 2. rujna u 67. godini, kako prikazuje srednji prst. Video pogledajte OVDJE.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata
UEFA Conference League - Hajduk Split v Ajax Amsterdam
Foto: MIROSLAV LELAS
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

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