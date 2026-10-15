Pogledajte koreografiju Torcide preko cijelog Poljuda! Lik Ivana Gudelja i citat iz jednog filma

Torcida je za prvu utakmicu Hajduka u ligaškoj fazi Konferencijske lige protiv Ajaxa pripremila posebnu koreografiju. Razvili su transparent "To all you boppers out there, this is the city of...", odnosno "Svima klincima ovdje, ovo je grad..." Riječ je o citatu iz filma The Warriors iz 1979. godine.

Pred sami početak utakmice navijači i na zapadu i istoku, uz one na sjeveru, razvili su veliku koreografiju s likom legendarnog Ivana Gudelja, koji je preminuo 2. rujna u 67. godini, kako prikazuje srednji prst. Video pogledajte OVDJE.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Foto: MIROSLAV LELAS