Pogledajte Modrićev eurogol i komične reakcije obrane Reala

U samo 45 minuta Courtois je tri puta vadio loptu iz mreže. Zadnji se put to dogodilo prije 20 godina kad im je tri gola do poluvremena na Bernabeuu zabio minhenski Bayern. Šahtar je slavio 3-2 (3-0)

<p>Trinaest minuta u prvom poluvremenu bilo je dovoljno da <strong>Šahtar </strong>tri puta probije 'kraljevsku' obranu! Prvo je <strong>Kornilienko </strong>ispremiješao obrambene trupe <strong>Zinedinea Zidanea </strong>i nekako asistirao za <strong>Tetea </strong>koji je načeo 'kraljeve'! Nisu se ni snašli nogometaši iz Madrida, a <strong>Thibaut</strong> <strong>Courtois </strong>je već drugi put razočarano vadio loptu iz mreže.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Luke Modrića</b></p><p>Varane je htio najbolje, ali je nakon jednog ubačaja jako loše reagirao i skrenuo loptu u svoju mrežu. A u 42. minuti tuš je otišao na najhladnije. Ogromna rupa nastala je u obrani 'kraljeva' a odlično je to iskoristio i raširio Tete te samo petom ostavio za <strong>Solomona </strong>koji je pogodio za veliko veselje na poluvremenu.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezane videozapise zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Prvi gol Šahtara možete pogledati <a href="https://www.dailymotion.com/video/x7wywg3" target="_blank">OVDJE</a>, drugi <a href="https://streamable.com/9tpljq" target="_blank">OVDJE</a>, a treći <a href="https://streamable.com/a5dhwm" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Nisu znali realovci što ih je snašlo, a prvi je to put nakon 15 godina da su primili tri gola u prvom poluvremenu nakon što im se to dogodilo u gostima kod <strong>Lyona</strong>, odnosno 20 godina otkako su primili tri gola kod kuće protiv <strong>Bayerna </strong>u prvih 45 minuta. Ali nisu očajavali nego krenuli još snažnije u drugo poluvrijeme.</p><p>A tko će ih drugi povesti nego li - <strong>Luka Modrić</strong>! Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije odlično si je stvorio malo prostora i prekrasno pogodio s 25 metara od gola, a <strong>Trubin </strong>je loptu samo ispratio pogledom. Nastavili su 'kraljevi' u istom ritmu pa je i <strong>Junior Vinicius </strong>pogodio desetak sekundi nakon što je ušao u igru za vraćanje Reala u život.</p><p><i>Modrićev eurogol možete pogledati <a href="https://streamja.com/OnMpj" target="_blank">OVDJE</a>, a ekspresni gol Viniciusa Juniora <a href="https://streamja.com/21A73" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Federico Valverde u posljednjim minutama zabio je treći gol za Real, ali suci su ga poništili pregledom snimke jer je Vinicius Junior ometao gostujućeg golmana iz zaleđa. Ukrajinci su tako bez deset standardnih igrača zaraženih korona virusom napravili naizgled nemoguće i osvojili sva tri boda u Madridu...</p>