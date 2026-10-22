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BITKA ZA EUROPSKO PROLJEĆE

POGLEDAJTE LJESTVICE Koliko još treba bodova Dinamu za prolazak, a koliko Hajduku?

Piše Josip Tolić,
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POGLEDAJTE LJESTVICE Koliko još treba bodova Dinamu za prolazak, a koliko Hajduku?
Foto: Josip Regović/PIXSELL
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Dinamo potonuo nakon poraza od NEC-a, a Hajduk leti prema nokaut-fazi i sanja top 8 u Europi

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Dinamo je izgubio, Hajduk pobijedio u Europi. U Zagrebu već mogu očajavati zbog propuštena četiri boda, dok u Splitu mogu slagati računicu kako otići i korak dalje od prezimljavanja u Europi i ostati među osam najboljih nakon ligaške faze, tako preskočiti šesnaestinu finala.

Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL

"Modri" su na Maksimiru izgubili od NEC-a 4-2 i tako pali na 18. mjesto s gol-razlikom -1. Čekaju ih puno teži protivnici od dosadašnjih; redom Sunderland, Bayer Leverkusen, Rennes, AZ i Sturm Graz, a iz tih pet utakmica morat će uhvatiti barem šest do sedam bodova ako žele biti među najbolja 24.

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Pretprošle je sezone Dinamo u Ligi prvaka ispao s 11, prošle u Europskoj ligi prošao s 10 i strepio do samog kraja hoće li završiti iznad crte. Dvije trećine momčadi koje su startale s četiri boda u prva tri kola u protekle dvije sezone Lige prvaka i Europske lige prošle su na koncu.

Hajduk je sa stopostotnim učinkom u Konferencijskoj već jednom nogom unutra. Samo jedan klub sa šest bodova iz dvije utakmice nije bio u nokaut-fazi u prošle dvije sezone, Hearts koji je završio sa sedam bodova. "Bilima" su šanse za prolazak narasle još 11,8 posto. Trenutačno su osmi, posljednji u nizu stopostotnih momčadi, a u idućem kolu imaju meč-loptu, gostovanje kod Lincoln Red Impsa na Gibraltaru.

UEFA Conference League - Thun v Hajduk Split UEFA Conference League - Thun v Hajduk Split UEFA Conference League - Thun v Hajduk Split
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Foto: Denis Balibouse

Splićani će i s osam bodova gotovo sigurno biti unutra, s devet je matematički siguran i neopterećen ide u utakmice sa Sint Truidenom, Midtjyllandom i Nordsjaellandom. Za ulazak među 24 pretprošle je sezone bilo dovoljno sedam bodova i gol-razlika -3, a prošle sezone sedam bodova i -2. Za mjesto među osam najboljih pretprošle se sezone ulazilo s 11 bodova, prošle s 12.

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