POGLEDAJTE LJESTVICE Koliko još treba bodova Dinamu za prolazak, a koliko Hajduku?

Dinamo je izgubio, Hajduk pobijedio u Europi. U Zagrebu već mogu očajavati zbog propuštena četiri boda, dok u Splitu mogu slagati računicu kako otići i korak dalje od prezimljavanja u Europi i ostati među osam najboljih nakon ligaške faze, tako preskočiti šesnaestinu finala.

"Modri" su na Maksimiru izgubili od NEC-a 4-2 i tako pali na 18. mjesto s gol-razlikom -1. Čekaju ih puno teži protivnici od dosadašnjih; redom Sunderland, Bayer Leverkusen, Rennes, AZ i Sturm Graz, a iz tih pet utakmica morat će uhvatiti barem šest do sedam bodova ako žele biti među najbolja 24.

Pretprošle je sezone Dinamo u Ligi prvaka ispao s 11, prošle u Europskoj ligi prošao s 10 i strepio do samog kraja hoće li završiti iznad crte. Dvije trećine momčadi koje su startale s četiri boda u prva tri kola u protekle dvije sezone Lige prvaka i Europske lige prošle su na koncu.

Hajduk je sa stopostotnim učinkom u Konferencijskoj već jednom nogom unutra. Samo jedan klub sa šest bodova iz dvije utakmice nije bio u nokaut-fazi u prošle dvije sezone, Hearts koji je završio sa sedam bodova. "Bilima" su šanse za prolazak narasle još 11,8 posto. Trenutačno su osmi, posljednji u nizu stopostotnih momčadi, a u idućem kolu imaju meč-loptu, gostovanje kod Lincoln Red Impsa na Gibraltaru.

Splićani će i s osam bodova gotovo sigurno biti unutra, s devet je matematički siguran i neopterećen ide u utakmice sa Sint Truidenom, Midtjyllandom i Nordsjaellandom. Za ulazak među 24 pretprošle je sezone bilo dovoljno sedam bodova i gol-razlika -3, a prošle sezone sedam bodova i -2. Za mjesto među osam najboljih pretprošle se sezone ulazilo s 11 bodova, prošle s 12.