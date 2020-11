Pogledajte lukavi penal: Tomo Mrkonjić zabio za izjednačenje

Igrali su se posljednji trenutci utakmice, sudac je dosudio penal, a loptu je uzeo prekaljeni Tomislav Mrkonjić i zabio za bod Croatie iz Zmijavaca u susretu protiv vinkovačke Cibalije i to u velikom stilu

<p>Vodili su gosti sve do sučeve nadoknade golom <strong>Renea Šarića</strong>, ali onda je dosuđen penal za domaću <strong>Croatiju </strong>koji je izazvao mnogo polemika i žaljenje gostiju jer je i crveni karton dobio <strong>Tomislav Baltić</strong>. Loptu je uzeo <strong>Tomislav Mrkonjić </strong>i hladno zabio za 1-1,</p><p>Dugo je namještao štucne, pa se pripremao, čekao da sudac da znak, pa se još malo pripremao, a onda praktički iz koraka ostavio ukopanog Slukića i loptu plasirao u gol. Žalili su se nogometaši Cibalije, ali bezuspješno.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://youtu.be/CE4FJYVFLoc?t=7078" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Utakmica je završila 1-1, a nakon svega su objavili i poduži post na Facebooku koji prenosimo u cijelosti.</p><p><em>"Slijedom reakcija na današnju utakmica s HNK Cibalia Vinkovci koje su najviše bile usmjerene na navodno sudačko podilaženje nama, odnosno Nogometnom klubu Croatia iz Zmijavaca, po prvi puta smo osjetili potrebu oglasiti se ovako službenim putem i očigledno neupućenoj publici i određenom dijelu nogometne javnosti ukazati na stvarno stanje i konkretno današnju utakmicu:</em></p><p><em>Prije svega kao što se dalo primijetiti u dosadašnjem dijelu 2. HNL, sezona 2020/21 je da NK Croatia Zmijavci prenosi svaku svoju domaću utakmicu što i nije čest slučaj u ostalim klubovima i samom tom činjenicom u startu uklanjamo svaku insinuaciju da od nekoga nešto skrivamo ili da on nekoga nešto očekujemo.</em></p><p><em>Kako je digitalna pokrivenost sve veća i dostupnost informacija uvelike olakšana imali ste prigodu vidjeti što nam se i kako sudilo u Međimurju, no ostali smo pribrani u nadi da će uloga službenih soba u daljnjoj fazi 2. HNL ostati neprimjetna ili minimalizirana no očigledno to tako neće biti.</em></p><p><em>Današnju utakmicu s HNK Cibalia Vinkovci obilježila je rastrgana igra i ne baš lijepi nogomet no ova sama predstava s obje strane ubrzo bi bila zaboravljena da se u priču nije upleo i presudni faktor … Iz hrpe loših odluka glavnog i pomoćnog suca izdvojit ćemo vam dvije:</em></p><p><em>✔️ Prvu u 16. minuti drugog dijela kada igrač Vinkovaca u svom kaznenom prostoru ruši našeg igrača, glavni sudac je u neposrednoj blizini, pomoćni (kao i većinu utakmice) nije u liniji i epilog cijele situacije je da umjesto udarca s bijele točke dobivamo slobodni udarac.</em></p><p><em>✔️Druga situacija u 33. minuti drugog dijela donosi ubacivanje sa strane u kojem naš igrač Vrljičak baca loptu u kazneni prostor Vinkovčana gdje jednoga od igrača gostiju ista pogađa u ruku no sudac se ne oglašava.</em></p><p><em>Gore spomenute sporne situacije možete pronaći u priloženom videu kao i dosuđeni kazneni udarac za našu momčad u sudačkoj nadoknadi pa možete stvoriti kompletnu sliku o današnjoj utakmici i suđenju te na kraju krajeva zaključiti tko je kome podilazio.</em></p><p><em>Na samome kraju ovog priopćenja želimo zahvaliti HNK Cibalia Vinkovci na sportskom i fer nadmetanju te im želimo ugodan i brz povratak u lijepu nam Slavoniju".</em></p>