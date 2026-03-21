Pogledajte penal koji je izborio Livaja pa iznenadio 'panenkom'

Tri su godine prošle od posljednjeg gostovanja Hajduka na Gradskom vrtu. Ovaj put dočekao ga je Vukovar u 27. kolu HNL-a, a Splićani su već u četvrtoj minuti dobili penal. Izborio ga je i realizirao Marko Livaja. Nakon što mu je Slovenac Denis Pintol obranio udarac, Livaja je prvi došao do lopte i golman Vukovara ga je oborio. Sudac Dario Bel pokazao je na bijelu točku, a VAR soba nije ga zvala na reviziju.

Livaja je izvukao čaroliju iz šešira i opalio panenku na koju Pintol nije bio spreman. To mu je tek drugi penal u sezoni i oba je izveo u Osijeku, prije dva mjeseca na Opus Areni Osječanima je zabio u pobjedi 2-0. Gledajući cijelu karijeru, ne računajući raspucavanja, zabio je 37 od 43 penala (86 posto). Pogodio je šesti put u nizu s bijele točke.