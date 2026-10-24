SAŽETAK: VARAŽDIN - SLAVEN 1-2
Pogledajte preokret Slavena, VAR koji je slomio Varaždince i isključenje ikone domaće lige
VARAŽDIN - SLAVEN 1-2 Nakon Tavaresova gola (6.) činilo se da će plavi lako slaviti u derbiju sjevera, no uslijedio je preokret. Nekad najbolji strijelac HNL-a Ilija Nestorovski je asistirao Mitroviću (66.), za dlaku izbjegavši zaleđe, pa bivšem igraču Varaždina Banovcu (70.) za preokret. Odmah je zabio Mamić, ali je VAR to poništio zbog zaleđa Akrapa. Nestorovski je potom dobio crveni (79.).
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.