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SAŽETAK: VARAŽDIN - SLAVEN 1-2

Pogledajte preokret Slavena, VAR koji je slomio Varaždince i isključenje ikone domaće lige

VARAŽDIN - SLAVEN 1-2 Nakon Tavaresova gola (6.) činilo se da će plavi lako slaviti u derbiju sjevera, no uslijedio je preokret. Nekad najbolji strijelac HNL-a Ilija Nestorovski je asistirao Mitroviću (66.), za dlaku izbjegavši zaleđe, pa bivšem igraču Varaždina Banovcu (70.) za preokret. Odmah je zabio Mamić, ali je VAR to poništio zbog zaleđa Akrapa. Nestorovski je potom dobio crveni (79.).

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Varaždin - Slaven VIDEO
Varaždin - Slaven | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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'240 SEKUNDI 24SATA'

Ovo je 'Pregled tjedna 24sata': Uhićenja huligana u Splitu, 10 godina Plenkovića na vlasti...

Više od 20 torcidaša je prijavljeno zbog sramotnih povika u Splitu, Penava traži smjenu državnog tajnika u MUP-u, 10 godina premijera Plenkovića, Crna Gora ispunila je 2 od 8 hrvatskih zahtjeva za EU, parlamentarni izbori u Srbiji... Ovo je samo dio tema koji je obilježio protekli tjedan. Što se sve još događalo pogledajte u pregledu Igora Bobića.

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Pregled tjedna VIDEO
Pregled tjedna | Video: 24sata
VIDEO: VATRENA SABINA

EKSKLUZIVNO Češka voditeljica koja je zaludila Europu samo za 24sata! 'Ovo je nevjerojatno...'

Obožava jadransku obalu, voli hrvatsku kuhinju, prati nogomet i postala je globalna senzacija. Sabina Jakšova u ekskluzivnom intervjuu za 24sata govori o videu koji joj je promijenio karijeru, porukama koje svakodnevno dobiva, životu izvan kamera te dilemi koja će zaintrigirati domaće navijače: Dinamo ili Hajduk? Cijeli intervju donosimo u nedjeljnom tiskanom izdanju 24sata i na našem portalu.

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Češka novinarka poslala poruku Hrvatskoj VIDEO
Češka novinarka poslala poruku Hrvatskoj | Video: 24sata
GRMLJAVINA NA MORU

VIDEO Niz pijavica na moru ispred Istre, stiže nevrijeme

Niz pijavica razvio se u subotu na moru ispred istarske obale, a posebno impresivna formirala se kod Poreča. Fotografije i snimke objavio je IstraMet, koji je zabilježio i pojavu pijavica kod Kaštelira te Vrsara, a čitateljica 24sata poslala je i snimku pijavice kod Rovinja. Prema objavama, oko podneva se tanka pijavica pojavila i kod Vrsara. Nad Istrom se razvija novi val nestabilnosti, a na moru ima i grmljavine. Pijavice nastaju u sklopu nestabilnih vremenskih sustava i mogu biti opasne ako se približe obali ili plovilima.

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Pijavica u Rovinju VIDEO
Pijavica u Rovinju | Video: 24sata Video
OGROMNE ŠTETE NA TAJVANU

VIDEO Više od 500 ozlijeđenih na putu pustoši tajfuna Champi

Broj ozlijeđenih u tajfunu Champi na Tajvanu porastao je na gotovo 530, a jedna osoba je poginula nakon što su je valovi povukli u more. Oluja je srušila gotovo 2200 stabala i oštetila više od 700 objekata, dok je više od 280.000 kućanstava privremeno ostalo bez struje. Champi, koji je nakratko dosegnuo snagu supertajfuna, oslabio je, a vjetrovi su dosezali brzinu od 162 kilometra na sat. Očekuje se da će do nedjelje proći pokraj kineske pokrajine Zhejiang.

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Tajfun Champi VIDEO
Tajfun Champi | Video: Reuters
ŠALJE PRIJETNJE

VIDEO Trump: Pobrinut ćemo se i za Kubu na povratku iz Irana

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se SAD pozabaviti Kubom nakon što riješe pitanje Irana. Govoreći na skupu na Floridi, najavio je da bi američki ratni brodovi mogli proći pokraj Kube, a potom bi državni tajnik Marco Rubio otišao dovršiti dogovor. – Pozabavit ćemo se Kubom na povratku iz Irana. Nakratko ćemo se zaustaviti – rekao je Trump, opisujući scenarij u kojem bi američki brod stao nedaleko od kubanske obale. Nije iznio konkretne detalje o mogućim potezima Washingtona prema toj karipskoj državi.

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Trump: Pobrinut ćemo se i za Kubu na povratku iz Irana VIDEO
Trump: Pobrinut ćemo se i za Kubu na povratku iz Irana | Video: 24sata/Reuters

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