Pogledajte preokret Slavena, VAR koji je slomio Varaždince i isključenje ikone domaće lige

GRMLJAVINA NA MORU

VIDEO Niz pijavica na moru ispred Istre, stiže nevrijeme Niz pijavica razvio se u subotu na moru ispred istarske obale, a posebno impresivna formirala se kod Poreča. Fotografije i snimke objavio je IstraMet, koji je zabilježio i pojavu pijavica kod Kaštelira te Vrsara, a čitateljica 24sata poslala je i snimku pijavice kod Rovinja. Prema objavama, oko podneva se tanka pijavica pojavila i kod Vrsara. Nad Istrom se razvija novi val nestabilnosti, a na moru ima i grmljavine. Pijavice nastaju u sklopu nestabilnih vremenskih sustava i mogu biti opasne ako se približe obali ili plovilima.

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