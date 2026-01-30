Obavijesti

VIDEO: NE DA SE DAVID

Pogledajte rani šok i ozljedu Mandića. Vratio se i obnovio je

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mandić je u šestoj minuti osjetio problem u lijevoj nozi, ali se nekoliko minuta poslije vratio u utakmicu

David Mandić, jedan od najraspoloženijih hrvatskih rukometaša u pobjedi nad Mađarskom u Malmöu na kraju drugog kruga Europskog prvenstva (27-25), imao je problem u ranoj fazi polufinala protiv Njemačke.

Već u šestoj minuti lijevo krilo Hrvatske je zastalo i tražilo zamjenu, Ljubušak je osjetio bol u lijevoj potkoljenici. Zamijenio ga je Marin Jelinić. Srećom, liječnička služba Hrvatske uspjela je pokrpati Mandića i on se nekoliko minuta poslije vratio u igru.

Mandić se još jednom ozlijedio pri kontri Hrvatske u 57. minuti koja je mogla donijeti dva gola zaostatka nakon što su Nijemci vodili i sedam u 43. minuti (26-19), ali je promašio udarac s deset metara i ponovno morao na pružanje pomoći. Bio je to i jedan od ključnih detalja u konačnom porazu 31-28.

