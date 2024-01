Pogledajte reakcije španjolskih medija: 'Balkanci jure 1000 na sat, trljali smo oči u nevjerici...'

Hrvatska je na otvaranju Eura školovala Španjolce deklasiravši ih 39-29, najteži je to poraz u povijesti "furije" na ovom natjecanju i najveći broj golova koje je Hrvatska zabila na jednoj utakmici Europskog prvenstva. Izabranici Gorana Perkovca letjeli su terenom i pokazali da bi nakon godina suše napokon mogli do velikog rezultata na velikom natjecanju.

Španjolska javnost nije navikla na ovakva izdanja moćne selekcije, a to se najbolje vidi iz napisa tamošnjih medija.

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

"Hrvatska je teško ozlijedila Španjolsku već u prvoj utakmici", piše Marca i nastavlja:

"Španjolska je momčad doživjela ozbiljan neuspjeh. Poraz od Hrvatske u prvoj utakmici (29-39) ne ostavlja im gotovo nikakav manevarski prostor za ostatak vrlo dugog prvenstva, s mnogo zavoja i ozbiljnih prepreka pred njima. Nesretno otvaranje oba poluvremena (1-5 i 1-6) te ozbiljni problemi u obrani i golu 'hispanosa' omogućili su Hrvatskoj nesvakidašnju učinkovitost u napadu kojoj se nije moglo parirati."

Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Diario As je bio slikovit: "Hrvatska je upucala 'hispanose'", napisali su u naslovu.

"Balkanci su nanijeli najteži poraz Španjolskoj na Euru i dopustili joj samo jednu obranu. Morali smo protrljati oči jer Španjolci nisu izgledali kako smo navikli. Hrvatska ih je potukla do nogu i revanširala im se za poraz u finalu prije četiri godine. Opet su, drugi put u 21. stoljeću, izgubili 10 golova razlike, i oba puta od Hrvata, zadnji put na SP-u 2009. (32-22). Znalo se da je to kjučna utakmica, da Hrvatska izlazi iz tunela. Ali kad je došlo vrijeme za igru, pokazalo se da Balkanci idu 1000 na sat protiv Španjolske koja nakon pet minuta nije znala gdje je", piše As.

Foto: Eva Manhart / kolektiff

Mundo Deportivo poraz Španjolske opisao je kao "brodolom i curenje".

"Gore od ovog sigurno ne može. U najstrašnijoj obrambenoj utakmici zadnjih godina španjolska je bila kao cjedilo kroz koje sve curi i potpuno je posustala protiv Hrvatske u debiju na Euru. Hrvatima je sve pošlo za rukom, Španjolcima baš ništa, a vrlo težak poraz od 10 golova razlike već na startu komplicira vrlo zahtjevan turnir, natjerat će 'hispanose' na hitan i golem moralni oporavak", dodaju u tekstu.

U drugom kolu u nedjelju od 20.30 Hrvatska igra protiv Austrije, a prvi će krug zaključiti utakmicom protiv Rumunjske u utorak od 18 sati.