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USRED UTAKMICE

Pogledajte reakciju policije na topovski udar Torcide u Splitu

Piše 24sata,
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Pogledajte reakciju policije na topovski udar Torcide u Splitu
Foto: screenshot/X
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Torcidin pirošok na Poljudu prekinuo je meč s Ajaxom i šokirao Split, a policija je krenula u lov na huligane nakon antisemitskog kortea

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Torcida je u 75. minuti uzrokovala 15-minutni prekid utakmice protiv Ajaxa uz ogroman pirotehnički arsenal, bakljade i topovske udare koje su natjerale glavnog suca da potjera igrače u svlačionicu, a definitivan prekid utakmice i poraz Hajduka za zelenim stolom visio je o koncu. Na sreću po momčad bijelih, to se nije dogodilo, ali pitanje je kakve će posljedice snositi klub.

U svakom slučaju, Uefa je puno rigoroznija od HNS-a na takve prijestupe i očekivati je drakonsku novčanu kaznu, vjerojatno i pražnjenje (dijela) tribina u idućim utakmicama.

Policija je cijeli tjedan u Splitu zbog gostovanja Ajaxa imala pune ruke posla, a vidjelo se to i tijekom utakmice, pogotovo u trenutku prekida. Snimka koja obilazi društvene mreže pokazuje interventnu kako u utrobi stadiona promatra Torcidino divljaštvo i učinak koji topovski udar ima na sve u blizini.

U međuvremenu, policija je krenula u veliku akciju i zbog kortea sa skandaloznim antisemitskim i nacističkim povicima ulicama Splita. Nakon pregleda snimki tijekom noći jutros je krenula s uhićenjima huligana.

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Skandalozni povici u organiziranom korteu Torcide do Poljuda sablaznili su javnost. A noć prije utakmice Hajduka i Ajaxa 150 torcidaša napalo je Nizozemce. Policija je spriječila veći sukob i privela 57 ljudi

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