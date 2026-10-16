Pogledajte reakciju policije na topovski udar Torcide u Splitu

Torcida je u 75. minuti uzrokovala 15-minutni prekid utakmice protiv Ajaxa uz ogroman pirotehnički arsenal, bakljade i topovske udare koje su natjerale glavnog suca da potjera igrače u svlačionicu, a definitivan prekid utakmice i poraz Hajduka za zelenim stolom visio je o koncu. Na sreću po momčad bijelih, to se nije dogodilo, ali pitanje je kakve će posljedice snositi klub.

U svakom slučaju, Uefa je puno rigoroznija od HNS-a na takve prijestupe i očekivati je drakonsku novčanu kaznu, vjerojatno i pražnjenje (dijela) tribina u idućim utakmicama.

💣🔥 𝙃𝘼𝙅𝘿𝙐𝙆’𝙎 𝙅𝙐𝙉𝙂𝙇𝙀 Torcida Split with soms bombs during their match against Ajax tonight. Welcome in the Balkan… 🇭🇷🌴 https://t.co/tU0r5jrsqD — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 15, 2026

Policija je cijeli tjedan u Splitu zbog gostovanja Ajaxa imala pune ruke posla, a vidjelo se to i tijekom utakmice, pogotovo u trenutku prekida. Snimka koja obilazi društvene mreže pokazuje interventnu kako u utrobi stadiona promatra Torcidino divljaštvo i učinak koji topovski udar ima na sve u blizini.

U međuvremenu, policija je krenula u veliku akciju i zbog kortea sa skandaloznim antisemitskim i nacističkim povicima ulicama Splita. Nakon pregleda snimki tijekom noći jutros je krenula s uhićenjima huligana.