Pogledajte što je policija našla kod huligana u Puli: Rukavice za MMA, razni štitnici i sjekira

Policija je prije utakmice Istre i Rijeke zaustavila veliki sukob Armade i Demona. Ultrasi Rijeke ušli su neometani u grad i tražili sukob, ali su građani dojavili i policija je spriječila eskalaciju. U gradu je bilo oko 50 huligana iz Rijeke te 15 poljskih državljana koji su u dobrim odnosima s huliganima iz Pule.

Policija je objavila što je sve pronašla kod huligana, a tu su MMA rukavice, štitnici za zube, neki oblik sjekire ili noža te slični predmeti. Oglasila se i policija.

Foto: MUP

"U Puli se danas s početkom u 18.45 sati na gradskom stadionu "Aldo Drosina" odigrava nogometna utakmica 35. kola SuperSport HNL između NK Istra 1961 i HNK Rijeka.



Kako bi utakmica protekla u najboljem redu sa sigurnosnog aspekta, policija je poduzela niz mjera i radnji. Policijski službenici raspoređeni su na više lokacija na području grada s ciljem preventivnog djelovanja pa su tako oko 14.00 sati u Marulićevoj ulici zatekli 41 navijača gostujuće momčadi, dok su oko 14.25 sati u Mornaričkom parku zatekli 15 poljskih državljana, pripadnika navijačke skupine koja je u prijateljskim odnosima s navijačima domaće momčadi.



Kod obje skupine policijski službenici pronašli su predmete koji su pogodni za nanošenje ozljede ili za izazivanje nereda i nasilja, kao i predmete za prikrivanje identiteta.



Osobe se nalaze pod nadzorom policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje", napisali su iz MUP-a

