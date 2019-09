Pogledajte tablicu: Pep u šoku, najskuplji sastav je iza Dinama

Manchester City bez većih problema sredio je Šahtar u Harkovu, primio je klub Darija Srne tri komada od "građana", ali Guardiola i društvo iznenadit će se kad vide da je prvi na ljestvici - Dinamo.

Kao da je veliki Pep pratio rezultat utakmice s Maksimira, City je "odgovarao" na Dinamove golove. Hrvatski prvak poveo je u 10. minuti golom Marina Leovca, a u 24. je Riyad Mahrez zabio njihov prvi.

Pa je u 32. Mislav Oršić zabio prvi od tri gola, a četiri minute potom İlkay Gündoğan udvostručio je vodstvo Cityja.

A kad je Oršić u 42. zabio za 3-0 u Zagrebu, Guardiolini to više nisu mogli pratiti. Pogotovo kad je Mislav kompletirao hat-trick u 68. minuti. Doduše, zabio je Gabriel Jesus u 76. i treći za englesku momčad, ali to je bilo to.

Ljestvicu skupine C predvodi Dinamo, a Manchester City je tek drugi. Njihov sudar 1. listopada na Etihadu bit će prava poslastica u kojoj "modri" neće imati što izgubiti. A Englezi su već izgubili Johna Stonesa i Aymerica Laportea.

Momčad koja vrijedi 107,3 milijuna eura ispred je momčadi od 1,28 milijardi eura. Nestvarno. A čini nam se da ćemo se ovakvih igara "modrih" još nagledati ove jeseni.