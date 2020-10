Pogledajte 'trokut' kojim je Nurmagomedov rješio Gaethjea

<p><strong>Khabib Nurmagomedov</strong> svladao je Amerikanca <strong>Justina Gaethjea </strong>prekidom u drugoj rundi na UFC-ovoj priredbi u Abu Dhabiju te potom objavio kraj svoje slavne karijere bez poraza u čak 29 borbi.</p><p>- Ovo je bila moja zadnja borba, više se ne vraćam bez svog oca. Pričao sam s roditeljima tri dana kad se ovo dogovaralo, obećao sam da je ovo moja zadnja borba i ona je to i bila - rekao je Dagestanac koji je bez oca ostao prije nekoliko mjeseci.</p><p>Khabib je uoči borbe otvoreno govorio kako će pokušati srušiti Gaethjea, a tako je i bilo. Iako mu u prvoj rundi to nije uspjelo do samog kraja, kada je Gaethjea spasilo zvono, u drugoj je to izveo fantastično i potom izveo trokut gušenje na Gaethjeu.</p><p>Amerikanac je tapkao, tapkao, sudac to nije primijetio, a potom ga je Khabib čak na par sekundi i uspavao. Sve je bilo jasno, borba je prekinuta, a Dagestanac je otišao u vječnost...</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://gol.dnevnik.hr/clanak/rubrika/mma/live-ufc-khabib-vs-gaethje-prijenos-uzivo-na-gol-hr-u-snimka-na-novoj-tv---624787.html">OVDJE</a>.</i></p>