Pogledajte u kakvom derutnom stanju je kultna dvorana u BiH

Skenderija je kultna dvorana u Sarajevu koja je obilježila eru bosanske košarke i KK Bosne u prošlom stoljeću. Sada je u derutnom stanju i krovna konstrukcija je popustila, a sanacija je i više nego potrebna
Skenderija je sportsko-kulturni centar u glavnom gradu BiH Sarajevu i nalazi se na lijevoj strani Miljacke. U subotu, 25. travnja došlo je do urušavanja krovne konstrukcije legendarne dvorane.
Nije bilo ranijih naznaka da bi se krov mogao urušiti.
Urušio se dio tavana u kojem se nalaze prostorije uprave Skenderije.
Direktor centra Šenaj Avdić rekao je za Radio Sarajevo kako nije bilo ranijih upozorenja te da je sve ubrzo ograđeno i osigurano.
- To se dogodilo u subotu, oko 12 sati. Vizualnom inspekcijom koju redovno zaposlenici Centra Skenderije rade, oko 11 sati ujutru primijećene su nove pukotine. Reagirali smo na vrijeme, ogradili taj ugroženi prostor i oko 12 sati je došlo do urušavanja, rekao je Avdić.
Nakon urušavanja održan je hitni sastanak na kojem su utvrđeni daljnji koraci te kako će se provoditi sanacija. I dalje postoji mogućnost dodatnog urušavanja krovne konstrukcije i potrebna je temeljita i racionalna odluka što napraviti dalje.
Ovako je Skenderija izgledala 2014. godine, na 30. obljetnicu ZOI-ja u Sarajevu.
A ovako je izgledala 2019. godine.
Dvorana je bila poprište utakmica za pamćenje u BiH i danas je dom KK Bosne, kluba koji je 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća ugostio europske velikane i borio se za vrh Europe. I danas se ovdje igraju utakmice BiH reprezentacije u košarci i rukometu, ali s obzirom na najnovije stanje pitanje je koliko je kultno mjesto sigurno.
Ovdje su košarkaši KK Bosne prošle sezone osvojili ABA 2 ligu i izborili ulazak u elitni rang.
Tu se igralo Svjetsko prvenstvo u košarci 1970. godine te finale Eurolige iste godine između talijanskog Varesea i CSKA Moskve. Talijani su slavili 79-74.
1980. godine ovdje se igrao i Fibino Svjetsko klupsko prvenstvo koje je osvojio Maccabi. Izraelci su osvojili prvenstvo pobjedama protiv Bosne, Kansas All-Starsa i Atletico Francane.
Kultno mjesto je poznato i pod nazivom "Dvorana Mirze Delibašića", legendarnog bosanskohercegovačkog košarkaša koji je briljirao europskim parketima te postao ikona Eurolige.
