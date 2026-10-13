Pogledajte učinak: Kovačević u Europi dobiva tek svaku treću!?

Mario Kovačević prošle je sezone ispunio sve klupske ciljeve. To nije sporno. Trener "modrih" suvereno je osvojio dvostruku krunu, prošao ligašku fazu Europske lige, gdje je ispao od Genka. Ali Kovačević se još nije dokazao na europskoj sceni. Ni blizu. I tu još nije napravio dobar posao.

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Njegov je europski učinak na Dinamovoj klupi razočaravajući. Kovačević je u 17 utakmica odveo "modre" do šest pobjeda, šest poraza i pet remija. Zagrepčani su u Kovačevićevoj eri nisu igrali s europskim divovima, Dinamo je s lakoćom padao i protiv klubova drugog ili trećeg (Celta, Betis, Midtjylland, Genk, Viking) europskog ranga. I to treba mijenjati, već u četvrtak protiv Anderlechta.

- Mogu i moram tražiti više od igrača nego prošle sezone. Ja vjerujem u ovu momčad bez obzira na te neke greške koje radimo. Vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. U Europi su pred nama redom dobri i zanimljivi suparnici, ali nećemo se protiv nikoga predavati. Rekao sam odmah nakon utakmice s Vikingom da želimo napraviti iskorak u odnosu na prošlu sezonu i mislim da to možemo i napraviti - govorio je prije dva mjeseca.

Dinamo u Europi s Kovačevićem

Foto: Sofascore za 24sata

Čak tri od šest europskih pobjeda Kovačevićev je Dinamo ostvario u kvalifikacijama. Dvaput je pao Kauno Žalgiris (5-0, 2-1) i jedanput Thun (3-2). U ligaškoj fazi “modri” su bili bolji od Fenerbahčea (3-1), Maccabi Tel Aviva (3-1) i FCSB-a (4-1). Njegov Dinamo (bez kvalifikacija) u Europi ima po tri pobjede i remija te pet poraza. Preslabo...