Obavijesti

Sport

Komentari 4
PRESKROMNO

Pogledajte učinak: Kovačević u Europi dobiva tek svaku treću!?

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Pogledajte učinak: Kovačević u Europi dobiva tek svaku treću!?
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Anderlecht u četvrtak od 21 sat stiže na Maksimir u sklopu 2. kola Europske lige. Prilika je to momčadi Marija Kovačevića da ispere gorak okus nakon poraza u derbiju

Admiral

Mario Kovačević prošle je sezone ispunio sve klupske ciljeve. To nije sporno. Trener "modrih" suvereno je osvojio dvostruku krunu, prošao ligašku fazu Europske lige, gdje je ispao od Genka. Ali Kovačević se još nije dokazao na europskoj sceni. Ni blizu. I tu još nije napravio dobar posao.

Pokretanje videa...

Sažetak Hajduk - Dinamo VIDEO
Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Njegov je europski učinak na Dinamovoj klupi razočaravajući. Kovačević je u 17 utakmica odveo "modre" do šest pobjeda, šest poraza i pet remija. Zagrepčani su u Kovačevićevoj eri nisu igrali s europskim divovima, Dinamo je s lakoćom padao i protiv klubova drugog ili trećeg (Celta, Betis, Midtjylland, Genk, Viking) europskog ranga. I to treba mijenjati, već u četvrtak protiv Anderlechta.

- Mogu i moram tražiti više od igrača nego prošle sezone. Ja vjerujem u ovu momčad bez obzira na te neke greške koje radimo. Vjerujem da možemo biti bolji iz utakmice u utakmicu. U Europi su pred nama redom dobri i zanimljivi suparnici, ali nećemo se protiv nikoga predavati. Rekao sam odmah nakon utakmice s Vikingom da želimo napraviti iskorak u odnosu na prošlu sezonu i mislim da to možemo i napraviti - govorio je prije dva mjeseca.

Dinamo u Europi s Kovačevićem

Foto: Sofascore za 24sata

Čak tri od šest europskih pobjeda Kovačevićev je Dinamo ostvario u kvalifikacijama. Dvaput je pao Kauno Žalgiris (5-0, 2-1) i jedanput Thun (3-2). U ligaškoj fazi “modri” su bili bolji od Fenerbahčea (3-1), Maccabi Tel Aviva (3-1) i FCSB-a (4-1). Njegov Dinamo (bez kvalifikacija) u Europi ima po tri pobjede i remija te pet poraza. Preslabo... 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Nakon prvog "vječnog derbija" sezone Dinamo nastavlja s nastupom u ligaškoj fazi Europske lige, a Hajduk kreće u Konferencijskoj
FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare bila je prava medijska sapunica, u kojoj su se bivši supružnici međusobno optuživali za nevjeru i izdaju. Nedavno je konačno završio sudski proces, a Wandini su financijski zahtjevi odbijeni
Šokantne scene u centru Splita: Ajaxovi huligani s blokovima i oružjem na kavi, upala policija
FOTO: INTERVENCIJA NA RIVI

Šokantne scene u centru Splita: Ajaxovi huligani s blokovima i oružjem na kavi, upala policija

Drama na Rivi! Policija privela skupinu Ajaxovih huligana s hladnim oružjem i kamenjem, a Split je uoči duela s Hajdukom pod pojačanim nadzorom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026