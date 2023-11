Pogledajte VAR kontroverze o kojima bruji Otok: 'Ne sviđa mi se ovo. Nogomet nije forenzika'

Prekomjerno preispitivanje sudačkih odluka od strane VAR-a ruši autoritet sudaca u Engleskoj, tvrdi trener Tottenhama Ange Postecoglou nakon što je njegova momčad doživjela prvi poraz u prvenstvu od Chelseaja (1-4).

Utakmica je zbog brojnih provjera VAR-a trajala čak 113 minuta, isključena su dva igrača Tottenhama, ali Postecoglou ne želi kritizirati suca Michaela Olivera. Prvo poluvrijeme produženo je 12 minuta zbog nekoliko provjera VAR sustava, poništena su čak četiri gola, a trener Tottenhama smatra da su brojni incidenti doveli do pretjerane upotrebe tehnologije.

- Odluke su odluke, morate ih prihvatiti ili ne prihvatiti. Neke od njih se same nameću, ali ako ćemo se svaki tjedan žaliti zbog loših odluka, dogodit će se ono što se već dogodilo u ovoj igri - forenzička studija svake odluke. U tom smjeru nogomet ide. Ne sviđa mi se to, mogao bih biti usamljen u tome jer mi je rečeno da je to put za napredak. Intervencijom VAR-a dojam je da je puno toga stalo na terenu - Postecoglou je rekao za Sky.

Foto: TONY OBRIEN



- U jednom trenutku morat ćemo prihvatiti odluku suca. Ova kontinuirana erozija sudačkog autoriteta, to je ono što će se dogoditi, oni neće imati autoritet, on će se smanjiti i mi ćemo imati kontrolu nad nekim tko je nekoliko milja daleko i gleda televizijski ekran. Mislim da će to postati norma, mislim da ćemo, nažalost, od sada tako gledati i sudjelovati u nogometu. Već sam rekao da ga ne volim. Ne volim kazalište dok čekamo odluke. Tijekom mojih 26. godine karijere, uvijek sam bio spreman prihvatiti odluke sudaca, dobre ili loše. Imali smo šokantnih tijekom moje karijere, ali i onih koje su mi išle u prilog. No prihvatio sam to jer sam želio igru - dodao je.

POGLEDAJTE SAŽETAK UTAKMICE:

Postecoglou je rekao da suci više ne kontroliraju utakmice.

- Ne možete mi sada reći da suci kontroliraju utakmice, to sigurno nije slučaj. Kontrola ne dolazi u obzir, ali to je smjer u kojem nogomet ide i to morate prihvatiti i pokušati se s time nositi - rekao je.

Foto: MATTHEW CHILDS

I Arsenalov trener Mikel Arteta bio je bijesan nakon poraza od Newcastlea i rekao je da su tri provjere VAR-a u subotnjoj utakmici bile "sramota", a pozvavši na reviziju sudačkog standarda.

Tottenham je nakon poraza od Chelseaja drugi na ljestvici s 26 bodova, bodom manje od Manchester Cityja.