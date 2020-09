Pogledajte velike Livakovićeve obrane i težak poraz 'vatrenih'

Nakon 292 dana stanke Hrvatska je protiv Portugala izgubila 4-1 na Dragau, a mogla je i puno više da nije imala raspoloženog Livakovića na golu. Pogledajte najzanimljivije detalje

<p><strong>Hrvatska nogometna reprezentacija</strong> niti u šestom međusobnom susretu nije uspjela poraziti <strong>Portugal</strong>. Točnije upisala je već peti poraz uz jedan remi. Aktualni svjetski nogometni doprvaci protiv europskog prvaka i pobjednika Lige nacija sada imaju razliku golova 2-12.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska se okupila nakon više od devet mjeseci</strong></p><p>Prvi hrvatsko-portugalski dvoboj odigran je na Europskom prvenstvu 1996. godine u Nottinghamu. Hrvatska je i prije te utakmice osigurala prolaz u četvrtfinale, pa je Miroslav Blažević odlučio odmoriti dio igrača.</p><p>Portugal je slavio 3-0 golovima Luisa Figa (4), Joaoa Pinta (33) i Domingosa (88). Hrvatska je potom ispala u četvrtfinalu od Njemačke (1-2), a Portugal je izgubio od Češke (0-1).</p><p>Iduće dvije utakmice bile su prijateljske. U studenom 2005. Portugal je u Coimbri slavio 2-0, golovima Petita i Paulete, dok je u lipnju 2013. u Ženevi pobijedio 1-0, a pogodak odluke zabio je Ronaldo u 36. minuti.</p><p>Novi službeni okršaj dogodio se u osmini finala EP-a 2016. u Francuskoj. U susretu igranom u Lensu Portugal je pobijedio 1-0 golom Ricarda Quaresme u 117. minuti. Hrvatska je morala kući dok je Portugal na koncu osvojio europsku krunu.</p><p>Protiv Portugala smo igrali i 6. rujna 2018. u prijateljskom susretu u Faru. Bio je to prvi susret "Vatrenih" nakon svjetskog prvenstva u Rusiji na kojem su osvojili drugo mjesto.</p><p>Hrvatska je povela u 19. minuti golom Ivana Perišića koji je sjajno zabio sa desetak metara nakon što se lopta odbila do njega. Domaćin je izjednačio u 32. minuti nakon što je Pizzi poslao precizan ubačaj u kazneni prostor, a Pepe sjajno skočio i glavom zabio za 1-1.</p><p>U šestom međusobnom susretu, igranom ovu subotu u Portu, "vatreni" su izgubili 1-4. Portugal je poveo pred kraj prvog poluvremena golom Joaoa Cancela (41), na 2-0 povisio je Diogo Jota (58), za 3-0 strijelac je bio Joao Felix (70), da bi u sudačkoj nadoknadi svaki sastav zabio po gol.</p><p>Prvo je u prvoj minuti nadoknade Petković (90+1) smanjio na 3-1, da bi u posljednjim sekundama Andre Silva (90+4) pogodio za konačnih 4-1.</p><p>Portugal je totalno dominirao utakmicom (27 udaraca naspram samo pet hrvatskih) i u prvom dijelu triput pogodio prečku. Livaković je imao čak sedam obrana.</p><p><strong>Kako je sve to izgledalo, pogledajte u sažetku <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Ostala-natjecanja/a117244-VIDEO-Livakovic-skidao-cuda-Portugalci-promasivali.html" target="_blank">OVDJE</a>.</strong> <em>(Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu.)</em></p>