VIDEO
Pogledajte veliki kiks Zelenike koji je lansirao lokose među tri
LOKOMOTIVA - VARAŽDIN 1-0 Fabijan Krivak u 57. minuti, uz svesrdnu pomoć golmana Olivera Zelenike, kojem je lopta skliznula s ruke, donio je pobjedu lokosima na Maksimiru. Uz samo jedan poraz u prvih sedam gola i 12 bodova drže treće mjesto na ljestvici, bod iza Hajduka i četiri iza Dinama. Varaždin je na devet. U idućem kolu lokosi gostuju na Poljudu.
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.