Obavijesti

Sport

Komentari 3
POBIJEDILI VARAŽDIN

Lokosi u sablasnoj atmosferi došli na bod od Hajduka

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Lokosi u sablasnoj atmosferi došli na bod od Hajduka
Zagreb: Lokomotiva i Varaždin sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

LOKOMOTIVA - VARAŽDIN 1-0 Lokosi su na domaćem terenu pobijedili Varaždince golom Fabijana Krivaka iz 57. minute kojemu je kumovala loša reakcije Olivera Zelenike

Iako su danas sve oči sportske javnosti bile uprte u derbi Hajduka i Dinama na Poljudu, koji je pripao "modrima" (2-0), na Maksimiru se igrala još jedna utakmica. U njoj je Lokomotiva svladala Varaždin s minimalnih 1-0 golom Fabijana Krivaka iz 57. minute. Taj susret odlučio je koja će momčad iduće kolo dočekati na trećem mjestu.

U sablasnoj atmosferi sa tek stotinjak gledatelja bilo je vrlo malo prilika. Obje momčadi suzdržano su krenule u susret. U 18. minuti domaćin je prvi put zaprijetio preko Stojakovića koji je dobio povratnu loptu na 11 metara. Ispred sebe imao je samo Zeleniku, ali je pucao pored gola.

'BILI' ISPRAĆENI ZVIŽDUCIMA VIDEO Hajdukovci opet ostali na centru, nisu otišli kod Torcide. Žestoko slavlje dinamovaca
VIDEO Hajdukovci opet ostali na centru, nisu otišli kod Torcide. Žestoko slavlje dinamovaca

Šest minuta kasnije nova prilika za Lokose. Vasilj je poslao loptu pred gol za Stojakovića, a njemu je udarac iz blizine obranio Zelenika. Prvu i pravu priliku Varaždinci su imali u 36. minuti kada je prizemnu loptu iz slobodnog udarca poslao Latković, a Mamut je sa šest metara prebacio gol.

Zagreb: Lokomotiva i Varaždin sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Zagreb: Lokomotiva i Varaždin sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

U 46. minuti trener domaćina Nikica Jelavić uveo je mladog reprezentativca Krivaka i to se pokazalo kao pravi potez. Samo jedanaest minuta nakon što je ušao u igru Krivak je pucao s dvadesetak metara. Činilo se kako to neće biti prevelik zadatak za Zeleniku, no golman gostiju loše je reagirao, lopta mu je prošla kroz ruke i završila u mreži.

PROJEKTILI U MREŽI VIDEO Pogledajte senzacionalne golove Hoxhe i Bakrara kojima su srušili Hajduk na Poljudu
VIDEO Pogledajte senzacionalne golove Hoxhe i Bakrara kojima su srušili Hajduk na Poljudu

Do kraja utakmice nismo vidjeli previše nogometa, a u jednom trenutku navijanje su preuzeli igrači mlađih uzrasta Lokomotive koji su se nalazili na tribinama. Njihovo navijanje moglo se čuti i u prijenosu, a nasmijalo je i komentatora susreta Matea Pukšara kada su mladi navijači počeli skandirati "greda, stativa, Lokomotiva".

Ovom pobjedom Lokomotiva je stigla na bod od Hajduka, dok je Varaždinu stao dobar niz u kojem su odigrali neriješeno s Dinamom i pobijedili "bile". Oni sada imaju devet bodova i u sljedećem kolu dočekuju Vukovar, dok Lokomotiva ide u goste Hajduku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu
VJEČNI DERBI

Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu

HAJDUK - DINAMO 0-2 'Modri' su u Splitu savladali najvećeg rivala i tak im umakli na prvenstvenoj ljestvici s tri boda više. Golove su postigli Hoxha (44. minuta) i Bakrara (80. minuta)
FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?
PALI U ZABORAV

FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?

Mnogi pamte Marija Pašalića i dva gola s kojim je srušio Dinamo u derbiju, ali malo tko pamti Harisa Bukvu koji mu je asistirao golove. Zato smo na jednom mjestu okupili neke od zaboravljenih junaka derbija...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025