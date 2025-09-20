Lokosi u sablasnoj atmosferi došli na bod od Hajduka

Iako su danas sve oči sportske javnosti bile uprte u derbi Hajduka i Dinama na Poljudu, koji je pripao "modrima" (2-0), na Maksimiru se igrala još jedna utakmica. U njoj je Lokomotiva svladala Varaždin s minimalnih 1-0 golom Fabijana Krivaka iz 57. minute. Taj susret odlučio je koja će momčad iduće kolo dočekati na trećem mjestu.

U sablasnoj atmosferi sa tek stotinjak gledatelja bilo je vrlo malo prilika. Obje momčadi suzdržano su krenule u susret. U 18. minuti domaćin je prvi put zaprijetio preko Stojakovića koji je dobio povratnu loptu na 11 metara. Ispred sebe imao je samo Zeleniku, ali je pucao pored gola.

Šest minuta kasnije nova prilika za Lokose. Vasilj je poslao loptu pred gol za Stojakovića, a njemu je udarac iz blizine obranio Zelenika. Prvu i pravu priliku Varaždinci su imali u 36. minuti kada je prizemnu loptu iz slobodnog udarca poslao Latković, a Mamut je sa šest metara prebacio gol.

Zagreb: Lokomotiva i Varaždin sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

U 46. minuti trener domaćina Nikica Jelavić uveo je mladog reprezentativca Krivaka i to se pokazalo kao pravi potez. Samo jedanaest minuta nakon što je ušao u igru Krivak je pucao s dvadesetak metara. Činilo se kako to neće biti prevelik zadatak za Zeleniku, no golman gostiju loše je reagirao, lopta mu je prošla kroz ruke i završila u mreži.

Do kraja utakmice nismo vidjeli previše nogometa, a u jednom trenutku navijanje su preuzeli igrači mlađih uzrasta Lokomotive koji su se nalazili na tribinama. Njihovo navijanje moglo se čuti i u prijenosu, a nasmijalo je i komentatora susreta Matea Pukšara kada su mladi navijači počeli skandirati "greda, stativa, Lokomotiva".

Ovom pobjedom Lokomotiva je stigla na bod od Hajduka, dok je Varaždinu stao dobar niz u kojem su odigrali neriješeno s Dinamom i pobijedili "bile". Oni sada imaju devet bodova i u sljedećem kolu dočekuju Vukovar, dok Lokomotiva ide u goste Hajduku.