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VIDEOSAŽETAK IZ VUKOVARA

Pogledajte zašto su protrnuli navijači Dinama uoči derbija. Trojica igrača zabili prvijence

VUKOVAR - DINAMO 0-4 Oršić je zabio prvi gol od povratka u Dinamo, kao i Kravcov i Almena, sudac Melnjak je pritom razljutio Vukovarce jer nije sudio očiti faul, a zabio je i Ivanušec. Ipak, usprkos pobjedi nad drugoligašem za četvrtfinale Kupa, navijače i trenera Kovačevića može brinuti ozljeda ponajboljeg igrača Luke Stojkovića na katastrofalnom terenu tek četiri minute nakon ulaska u igru.

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Vukovar - Dinamo 0-4 (Kup, sažetak) VIDEO
Vukovar - Dinamo 0-4 (Kup, sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

CIVILNA INFRASTRUKTURA

VIDEO Jezivi trenutak udara na most u Kijevu. Ukrajinsku metropolu čeka teška zima

Rusija je 4. listopada ujutro dronom pogodila kolnik Sjevernog mosta u Kijevu preko rijeke Dnjipro, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Napad je bio četvrti uzastopni dan tijekom kojeg su ruske snage gađale mostove preko Dnjipra u glavnom gradu. Rusko ministarstvo obrane poručilo je u nedjelju da će pojačati napade na Kijev i druge dijelove Ukrajine

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Ruski napad na Ukrajinu VIDEO
Ruski napad na Ukrajinu | Video: 24sata/Reuters
IZJAVE NAKON DEBAKLA

VIDEO Bilić nakon katastrofe u Rijeci: Teško je nešto objasniti, ali virus je poharao momčad...

Izbornik Slaven Bilić se uoči novog treninga reprezentacije i nakon teškog poraza od Engleske 7-0 obratio javnosti. Odgovarao je na pitanja novinara, osvrnuo se na poraz te kako će pripremiti susret s 'furijom'

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Slaven Bilić nakon poraza od Engleske VIDEO
Slaven Bilić nakon poraza od Engleske | Video: Goran Kovačić/pixsell
VJERUJE U PREOKRET

VIDEO Pogledajte Bilićev izraz lica nakon debakla na Rujevici

RIJEKA - Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić teško je pronalazio objašnjenje nakon epskog debakla protiv Engleske (0-7). Pogledajte njegovu reakciju s Rujevice

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Rijeka: Konferencija za medije nakon utakmice Engleske i Hrvatske VIDEO
Rijeka: Konferencija za medije nakon utakmice Engleske i Hrvatske | Video: Igor Šoban/PIXSELL
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Ministarstvo ne planira veliko testiranje na PFAS spojeve...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Ministarstvo ne planira provesti masovno testiranje na PFAS spojeve, mlađi od 65 najčešće umiru od tumora, identificirali pilota koji je pokušao oboriti avion, pucnjava u Dubravi, u Koprivnici otkazali Bajagin koncert...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Ministarstvo ne planira veliko testiranje na PFAS spojeve... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Ministarstvo ne planira veliko testiranje na PFAS spojeve... | Video: 24sata/pixsell
IZBILI I NEREDI

VIDEO Kaos u Španjolskoj: Tisuće ljudi izašle na ulice zbog sve veće stambene krize...

Više desetaka tisuća ljudi izašlo je na ulice glavnog španjolskog grada Madrida, ali i mnogih drugih tražeći hitne mjere za rješavanje sve veće stambene krize. Prosvjednici pozivaju na opći štrajk, nakon što je parlament odbacio mjere oko stanovanja.

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Prosvjedi u Madridu VIDEO
Prosvjedi u Madridu | Video: 24sata/Reuters

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