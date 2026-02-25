Pojela je meso pa bila pozitivna na doping. Sad traži ogromnu odštetu: 'U komadićima sam'

Britanska tenisačica Tara Moore (33) podnijela je tužbu protiv Ženskog teniskog saveza (WTA), tražeći 20 milijuna dolara odštete nakon što joj je savez izrekao četverogodišnju zabranu igranja zbog dopinga. Moore je 2022. godine bila pozitivna na zabranjene steroide boldenon i nandrolon nakon turnira u Bogoti. Od početka tvrdi da je do pozitivnog nalaza došlo zbog konzumacije kontaminirane govedine ili svinjetine tijekom boravka u Kolumbiji. Privremeno su je suspendirali u svibnju 2022., no neovisni sud ju je u prosincu 2023. oslobodio krivnje, zaključivši da nije bilo nemara s njezine strane.

Međutim, Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) žalila se na tu odluku Arbitražnom sudu za sport (CAS), koji je u srpnju 2025. godine presudio u korist agencije. CAS je zaključio da Moore nije uspjela dokazati da je prisutnost nandrolona posljedica konzumacije kontaminiranog mesa te je potvrdio četverogodišnju suspenziju, umanjenu za već odsluženo vrijeme. To znači da 33-godišnja Britanka neće moći igrati do početka sezone 2028., prenosi NY Times.

- Posljednje tri i pol godine slomile su me na toliko komadića. Dok su moja obitelj i prijatelji pokušavali skupiti moje razbijene krhotine, ponovno su me zalijepili u obliku druge osobe - objasnila je Moore.

Istaknula je da je WTA imala 'konkretna i primjenjiva saznanja' o opasnosti od kontaminiranog mesa u Bogoti, ali nije poduzela potrebne korake kako bi zaštitila igračice. Prethodnu žalbu na odluku arbitražnog suda nisu uvažili, a sad slučaj pokušava osporiti pred američkim sudom.

Slučaj je ponovno otvorio pitanje kontaminacije mesa kao mogućeg uzroka pozitivnih dopinških nalaza. Zbog zabrinutosti oko sigurnosti hrane, organizatori ovotjednog turnira u Acapulcu odlučili su da u restoranu za igrače neće posluživati meso kako bi smanjili rizik od sličnih situacija.