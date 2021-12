Prije nešto manje od mjesec dana Romano Vlaho (25) na YouTubeu je izdao cover pjesme "Nema više druga mog" koju je posvetio Krešimiru Bandiću Keti, bivšem golmanu Širokog Brijega čije je srce u 24. godini iznenada prestalo kucati u ožujku 2019. Pozlilo mu je dok je gledao utakmicu Dinama u Europskoj ligi. Dinama kojega je jako volio.

Ove godine njegovi prijatelji iz Mostara, među kojima je i Vlaho, odlučili su okupiti momčad i prijaviti se na 50. malonogometni turnir Kutija šibica kako bi se za Ketu još jednom čulo diljem Hrvatske. Ne samo da su u tome uspjeli, nego u Hercegovinu vraćaju i trofej uz nagradu od 60.000 kuna. Pobijedili su na sedmerce u finalu Polikliniku Milojević 4-3.

Romano, kojega zovu Ćone, nekad je bio igrač velikog nogometa, reprezentativac Bosne i Hercegovine u mlađim kategorijama. Igrao je desno krilo za Zrinjski i Branitelja iz Mostara te ljubušku Slogu, a dospio je čak i do Hoffenheima koji ga je zvao na probu. Nije prošao, umirovio se 2014. i posvetio pjevanju, a i dalje rado zaigra futsal.

Keta više nije uz njega. Bol je velika, bili su bliski prijatelji.

- Sve što sam prolazio u tim mladim danima, prolazio je i pokojni Keta. Bili smo susjedi, skupa smo išli na treninge, družili se, bili smo zaista pravi prijatelji. Taj momak je bio od svih nas najveći profesionalac i puno prije je sazrio nego drugi igrači iz generacije uključujući i mene. Njegova tragična smrt za mene je i dan danas nešto što nisam prihvatio i nešto što je ostavilo jako velik ožiljak u meni. Bili smo poput braće, njegov odlazak u meni je ostavio ogromnu prazninu koja se nikada neće popuniti - rekao je Vlaho jednom prilikom za SportSport.ba.

Bio je najbolji malonogometni igrač Hercegovine u 2018., ali je shvatio i da ima sluha za pjevanje. S ocem Markom nekoliko je puta nastupio na svadbama.

- Ne mogu poreći da je nogomet bio prva ljubav, prva strast i prva stvar koja me u životu pokrenula, no s muzikom, koja je u našoj obitelji otkada znam za sebe, bilo je drukčije. Ona me vremenom kupila, otkrio sam je kasnije, ali zaista moram priznati da mi pjevanje pričinjava veće zadovoljstvo nego nogomet u kojem također još uživam, ali za razliku od nogometa od kojeg me odvojilo dosta faktora, za muziku vjerujem, nadam se da ću uspjeti. Moram nadodati da i bavljenje muzikom kao i nogomet iziskuje veliki rad, napor i odricanje, ali ako se nešto voli i ako vjeruješ u sebe mislim da to olakšava put do konačnog cilja - rekao je Vlaho.

Na Kutiji je nastupio u pet utakmica, zabio i jedan gol u prvom nastupu protiv momčadi Benc - Elmo. Na kraju je i podigao pehar.

"Jer sve na tebe sjeća sad, čaša vina, Mostar grad, mrzim ono 'ako umre mlad'", pjeva Vlaho u obradi pjesme za prijatelja Ketu koji negdje sve to prati s boljeg mjesta i sigurno je ponosan.