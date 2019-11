Pokrajac se prisjetio UFC-a u Areni: Čekam uzvrat s Janom

Bilo je to sjajno izdanje Igora Pokrajca i definitivno najbolji meč te večeri. Nažalost, 'The Duke' je izgubio odlukom sudaca, ali bila je to prava borba u kojoj su gledatelji mogli uživati jer se borci nisu štedjeli ni u jednom trenutku. Jan Blachowicz (36) danas je zvijezda UFC-a, a slijedi mu borba protiv Jacarea Souze (39).

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Bila je to borba večeri. Očekujem revanš kad on izađe iz UFC-a, treniram ga i čekam . rekao nam je Igor Pokrajac.

Na tom se događaju borio i Filip 'Nitro' Pejić koji će u subotu biti i na KSW-ovom spektaklu u Areni. I to protiv Damiana Stasiaka koji će se također boriti u Areni protiv našeg Antuna Račića za pojas prvaka bantam kategorije.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Bili su to počeci, bio je to drugi Filip Pejić. Danas je on totalno drugi borac što se vidi po zadnjim borbama. Vodim mu skidanje kila u zadnje dvije borbe, osjeća se fantastično i će se, nadam se, vidjeti u ringu - kazao je 'The Duke'.

Račić napada titulu prvaka sa 5 pobjeda zaredom, od toga četiri u KSW-u, dok se njegov protivnik i baš nije proslavio nakon pobjede protiv Pejića u Zagrebu. U najjačoj svjetskoj organizaciji slobodne borbe imao je još jednu pobjedu i tri poraza nakon kojih mu nisu produžili ugovor.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Stasiaka nisam dugo gledao, još od te borbe s Pejićem, pa ne znam je li napredovao ili ne. No, mi smo uz našeg borca Račića i nadamo se da će sve biti dobro - rekao je Igor Pokrajac.

Filip Pejić borit će se na KSW-u protiv Daniela Torresa te bi nakon toga želio napasti pojas KSW-ove perolake kategorije Spektakl u Areni počinje u subotu, 9. studenog u 19 sati.