Pola lige u Europu, a nitko ne zna kad i kako će se igrati LP i EL! Pretkola možda i turnirski...

U HNS-u planiraju da bi prvi dio sezone završio 19. prosinca, dok bi početak drugog dijela prvenstva krenuo već 23. siječnja. Nova prvenstvena sezona zbog Eura mora završiti do 15. svibnja...

<p>Danas nam se vraća Hrvatska nogometna liga. Pandemija korone sada je iza nas, lopta će se opet zakotrljati hrvatskim prvoligaškim travnjacima, na kojima bi sljedećeg tjedna već mogli biti i gledatelja. Naravno, tribine naših stadiona ne bi primale puni kapacitet, ali mjere se ublažavaju, gledatelji će vrlo brzo moći na utakmice. HNL će se, prema novim terminima, zaključiti 25. srpnja, a tjedan dana kasnije (1. kolovoza), na rasporedu će biti finale Kupa. Prvoligaška sezona tu još ne bi bila zaključena, finiš sezone označile bi dvije kvalifikacijske utakmice za popunu prve lige koje su na rasporedu 2. i 5. kolovoza.</p><p>Malo je detalja poznato o nadolazećoj sezoni, u HNS-u i dalje čekaju Izvršni odbor Uefe koji je zakazan za sredinu lipnja. Uefa će tada svim nacionalnim savezima predstaviti termine i sustav europskih kvalifikacija za novu sezonu. Puno je tu upitnika, ali u HNS-u vjeruju kako će Uefa potvrditi njihove planove, te da bi nova prvenstvena sezona u HNL-u započela već 15. kolovoza. </p><p>- Teško je puno toga planirati, još čekamo odluku Uefe, pa ćemo poslije toga svi biti puno pametniji. Razmišljamo kako bi prvi dio sezone trajao od 15. kolovoza do 19. prosinca, a ovisno o plasmanu naših klubova u grupne faze Lige prvaka i Europske lige ćemo znati koliko ćemo termina moći iskoristiti do zime. Moramo računati još i na reprezentativne termine, tako da ta računica i nije jednostavna - kaže nam<strong> </strong>povjerenik za natjecanje 1. HNL Josip Brezni, pa nastavlja:</p><p>- Opet, treba računati i da sljedeća prvenstvena sezona mora, zbog Europskog prvenstva, završiti do 15. svibnja. Tu ćemo, barem na proljeće, morati iskoristiti puno termina tijekom tjedna, morat ćemo sve to nekako ugurati u naš kalendar. Evo, ove sezone smo skratili zimsku stanku, prvenstvo smo nastavili krajem siječnja, a lako je moguće da ćemo dogodine nastavak sezone pomaknuti još tjedan dana ranije, na 23. siječnja. No, ovo je sve hipotetska priča, sve ćemo znati poslije Izvršnog odbora Uefe.</p><p>Hrvatska bi sljedeće sezone u europskim natjecanjima trebala imati čak pet klubova, pola HNL-a će dobiti prigodu za dokazivanjem u Europi. Kako sada stvari stoje, nema baš nikakvih naznaka da će se tu nešto promijeniti, da će Uefa reducirati broj predstavnika na europskoj sceni. Nepoznat je način kvalifikacija, a tu je sve moguće. I da klubovi u prvim fazama kvalifikacija međusobno igraju na jednu utakmicu (?), pa da se plasman u daljnju fazu traži kroz turnirski sistem, pa i da cijeli kvalifikacijski ciklus bude na regionalnoj razini. </p>