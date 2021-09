Nakon što smo objavili priču o klubu s najlošijim učinkom u prva četiri ranga hrvatskog nogometa, NK Dubravka-Zagorac, koji drži posljednje mjesto 4. HNL Čakovec-Varaždin bez boda i s gol razlikom 1-55 u pet kola, javila nam se nekolicina bivših igrača i čelnika kluba.

Nogometaši iz Turčina ove sezone natječu se s ekipom koju čine uglavnom 16-godišnjaci i naravno da ne mogu odgovoriti na zahtjeve četvrtoligaškog nogometa.

Sadašnji tajnik Nikola Špicer objasnio je zašto će sezonu iznijeti 16-godišnjaci:

- Preveliki su bili zahtjevi nekih igrača i odlučili smo da nećemo biti njihov taoc. Također, prijašnju upravu činili su mladi dečki koji nisu bili svjesni toga da će morati mnogo svojeg vremena odvojiti da bi klub normalno funkcionirao. Prijašnji predsjednik na kraju je ostao sam, a opet je bio opterećen ogromnim zahtjevima igrača, i dao je ostavku. Ja sam jedini ostao u klubu od prijašnje garniture.

Na njegove navode reagirao je bivši kapetan Dubravke-Zagorac Ivan Conjar. Riječ je o bivšem igraču Varteksa, Cibalije, Zadra, Zeline, Imotskog, Podravine, Međimurja, Varaždina i Croatije iz Hrastja.

- Ne mogu vjerovati što ističe sadašnji i bivši tajnik. Cijelo proljeće, odnosno drugi dio sezone nitko od igrača nije dobio ni lipe. Ja sam iz Turčina i nagovorio sam dečke da bez obzira na besparicu odigramo sezonu do kraja da klub ne bi ispao u najniži rang. Također, i bivši trener Rado Mlakar molio je dečke da odigramo sezonu do kraja što smo i učinili - rekao je Conjar, koji danas brani boje BSK-a iz Belice.

Dodao je da su se igrači sami automobilima vozili na utakmice i trošili vlastiti novac.

- Bivši predsjednik Mario Jurinec je bio na svakoj utakmici, u travnju smo gotovo svi trenirali, a u svibnju i lipnju smo se dogovorili da se skupljamo samo na utakmicama jer nitko nije dobio novac za koji se dogovorio. Nas petorica trenirali smo zbog sebe - istaknuo je Conjar objasnivši da mnogo igrača nije igralo za novac:

- Jednostavno to tako funkcionira. Nismo mi uzimali neki ogroman novac, ali klub od općine svake godine dobije donaciju od 180.000 do 200.000 kuna. Kamo je taj novac otišao, ne znam. Ne možeš očekivati da će netko igrati besplatno, iako je riječ o amaterizmu, no ako se nešto dogovorimo, onda se to ispoštuje - rekao je Conjar kojeg ljuti da je krivnja za loše ovosezonske rezultate svaljena na bivše igrače.

- Ispada da smo mi, bivši igrači, krivi što je ovosezonska momčad kanta za napucavanje u 4. HNL, a mi smo napravili prošle sezone sve da klub ne ispadne u zadnji rang. To bi bilo pogubno za klub s 75-godišnjom tradicijom - zaključio je Conjar, koji radi kao policijski službenik.