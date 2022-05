Policija potvrdila: U tijeku je kriminalističko istraživanje zbog incidenta na utakmici u Gorici

Poštovani, ovim Vas putem obavještavamo da smo 7. svibnja 2022. godine oko 11.40 sati pružili intervenciju temeljem zaprimljene dojave o incidentu za vrijeme odigravanja utakmice te je u tijeku kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, policijsko je priopćenje u vezi tučnjave trenera Gorica i Hajduka na utakmici juniora.

Time je potvđeno ono o čemu je 24sata prvi pisao, da trenere Gorice i Hajduka čekaju teške kazne. Ovdje je riječ da su se dva trenera juniorskih momčadi, dva čovjeka koja bi trebali biti pedagozi, ponašali kao divljaci. Šakački obračun pred djecom, koja tek kreću na svoj nogometni put, nešto je što se ne smije i ne može tolerirati.

No u ovoj priči najviše boli i zabrinjava što ni Gorica ni Hajduk nisu osudili ponašanje trenera, nisu čak poslali ni ispriku što su djeca morala gledati kako se, oprostite na izrazu, divljaci mlate. U iole ozbiljnijem klubu u razvijenim civilizacijskim državama treneri koji se divljački mlate pred očima djece dobila bi otkaz, a da ne bi ni stigla do svlačionice.

Hrvatski nogometni savez, kako saznajemo, najoštrije će osuditi tučnjavu trenera, no to je blaža varijanta, prekršajnu prijavu podiže policija. Naime, ako ih pravomoćno osude, prema Zakonu o sportu, prijeti im izgon iz sporta! Najvjerojatnije tri godine, no nije isključeno ni da ih se kazni doživotnom zabranom rada u sportu. Također, prijava bi mogla otići i na adresu pravobraniteljice jer su ugrožena i prava djece. A to je onda novi problem. Nadalje, očekuje se i postupak protiv klubova jer su odgovorni za ponašanje vlastitih zaposlenika.

Na stranu policija, HNS morao bi im opaliti drastičnu kaznu kao primjer ostalima. Kao primjer da se ovakvo ponašanje pred maloljetnom djecom neće tolerirati. Šaketanje pred djecom, koja su ih morala smirivati, sramotna je slika koja je otišla u svijet.

Ne reagira li savez to bi bio veliki udarac za hrvatski nogomet. U vremenima kad se sve uspješnije borimo protiv rasizma i diskriminacije, savez bi morao pokazati da je nulta tolerancija i na nasilje. Nasilnici koji se divljački mlate s grbovima Gorice i Hajduka na prvenstvenoj utakmici morali bi shvatiti da nogometni travnjak nije ring. Ni kavez. To će shvatiti drakonskom kaznom.

A klubovi? E, to je problem. Dok se ovakvi slučajevi guraju pod tepih, neće biti dobro. Poruka koju šalju djeci je zabrinjavajuća za cijelo društvo...

Najčitaniji članci