"You can't hide, you can't run" (Ne možeš se sakriti, ne možeš pobjeći), poznata je pjesma američke hip-hop grupe Dilated Peoples, a koja je, čini se, inspirirala vlasnike poljske MMA organizacije "Fame" da naprave neviđenu predstavu koja je šokirala borilačku javnost.

Naime, na predstavi u Gdanjsku, organizatori su smanjili oktogon na otprilike sedam kvadratnih metara, dok primjerice standardni UFC-ov oktogon ima promjer 9 metara.

Manje dimenzije kaveza ne daju prostor borcima da bježe, taktiziranje je otežano pa su samim time i znatno veće šanse za nokaut, što u pravilu odgovara neutralnim navijačima koji navijaju za što uzbudljiviji završetak borbe, no ovo je ipak otišlo daleko u krajnost.

Krajnost u kojoj se Jacek Muranski i Arkaduisz Tankula nisu mogli odvojiti jedan od drugoga. Kao što se i očekivalo, i ova je borba završena prekidom, no ne nokautom ili nekim spektakularnim potezom, već zato jer je Muranski ugrizao protivnika zbog čega je dobio prvo upozorenje, a kasnije se držao rukama za ogradu što je strogo zabranjeno.

Inače, Muranski je 52-godišnjak koji se bavi glumom, a u glavnu je priredbu upao nakon što je zbog ozljede otpao njegov sin...