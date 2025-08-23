Poljaci: 'Željko Sopić više nije tako siguran na klupi Widzewa'

Budućnost Željka Sopića na klupi Widzewa je pod znakom pitanja, piše Przegląd Sportowy. Poljaci pišu o tome da će tijekom reprezentativne pauze klub napraviti analizu njegova rada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:06 Željko Sopić odveo igrače na benzinsku | Video: privatna arhiva

Sopić je klupu poljskog prvoligaša preuzeo u ožujku, a potpisao je ugovor do ljeta 2027. Nakon odličnog starta i dvije pobjede na početku mandata, uslijedio je veliki pad koji još uvijek traje.

U zadnjih sedam utakmica prošle sezone Widzew je izgubio čak pet, a ovu je sezonu otvorio sa sedam bodova u pet odigranih kola. Poljaci pišu da će konačna odluka o Sopićevoj budućnosti pasti nakon dvoboja protiv Lecha iz Poznana koji se igra 31. kolovoza.