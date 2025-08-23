U zadnjih sedam utakmica prošle sezone Widzew je izgubio čak pet, a ovu je sezonu otvorio sa sedam bodova u pet odigranih kola
SLABA FORMA MOMČADI
Poljaci: 'Željko Sopić više nije tako siguran na klupi Widzewa'
Čitanje članka: < 1 min
Budućnost Željka Sopića na klupi Widzewa je pod znakom pitanja, piše Przegląd Sportowy. Poljaci pišu o tome da će tijekom reprezentativne pauze klub napraviti analizu njegova rada.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Sopić je klupu poljskog prvoligaša preuzeo u ožujku, a potpisao je ugovor do ljeta 2027. Nakon odličnog starta i dvije pobjede na početku mandata, uslijedio je veliki pad koji još uvijek traje.
U zadnjih sedam utakmica prošle sezone Widzew je izgubio čak pet, a ovu je sezonu otvorio sa sedam bodova u pet odigranih kola. Poljaci pišu da će konačna odluka o Sopićevoj budućnosti pasti nakon dvoboja protiv Lecha iz Poznana koji se igra 31. kolovoza.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku