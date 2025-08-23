Obavijesti

SLABA FORMA MOMČADI

Poljaci: 'Željko Sopić više nije tako siguran na klupi Widzewa'

Piše Petar Božičević,
Zagreb: 1/8 finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, Rudeš - Istra 1961 | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U zadnjih sedam utakmica prošle sezone Widzew je izgubio čak pet, a ovu je sezonu otvorio sa sedam bodova u pet odigranih kola

Budućnost Željka Sopića na klupi Widzewa je pod znakom pitanja, piše Przegląd Sportowy. Poljaci pišu o tome da će tijekom reprezentativne pauze klub napraviti analizu njegova rada. 

Željko Sopić odveo igrače na benzinsku 00:06
Željko Sopić odveo igrače na benzinsku | Video: privatna arhiva

Sopić je klupu poljskog prvoligaša preuzeo u ožujku, a potpisao je ugovor do ljeta 2027. Nakon odličnog starta i dvije pobjede na početku mandata, uslijedio je veliki pad koji još uvijek traje. 

U zadnjih sedam utakmica prošle sezone Widzew je izgubio čak pet, a ovu je sezonu otvorio sa sedam bodova u pet odigranih kola. Poljaci pišu da će konačna odluka o Sopićevoj budućnosti pasti nakon dvoboja protiv Lecha iz Poznana koji se igra 31. kolovoza. 

