Poljak se oprostio od Barcelone: Vrijeme je da idem dalje. Ovo je bilo najbolje doba moje karijere

Lewandowski će napustiti Barcelonu nakon četiri godine. U Kataloniji je osvojio sedam trofeja, a od kluba se oprostio na društvenim mrežama. Njegov agent ponudio ga je prijašnje Milanu

Napadač Barcelone Robert Lewandowski (37) objavio je kraj nogometne epizode u Kataloniji. Napustit će klub nakon četiri provedene godine u katalonskoj prijestolnici. U Barcu je stigao 2022. godine za 45 milijuna eura; odigrao je 191 utakmicu, zabio 119 golova i podijelio 24 asistencije. S klubom je uzeo tri La Lige, tri Superkupa i dva Kupa kralja. Poljak je oproštaj objavio na društvenim mrežama.

- Nakon četiri godine i mnoštvo izazova, vrijeme je da krenem dalje. Odlazim s osjećajem da je misija odrađena uspješno; uzeli smo tri prvenstva u četiri godine. Nikad neću zaboraviti svu ljubav i podršku koju su mi fanovi dali. Katalonija je 'moje' mjesto na zemlji. 

Zahvalio se svima na sjajnim godinama provedenim u Barceloni za koju smatra da mu je jedan od dražih klubova u bogatoj karijeri.

- Hvala svim ljudima koje sam upoznao u protekle četiri godine. Posebno hvala ide predsjedniku Joanu Laporti koji mi je pružio podršku od prvog dana. Zbog njega sam proživio najljepše doba svoje karijere u predivnoj Barceloni. Barca je na vrhu, tamo gdje i pripada.

Poljski topnik u karijeri je igrao još za Znicz Pruszkow, Legiju iz Varšave, Lech Poznan, Borussiju Dortmund i Bayern. Za Poljsku je odigrao 165 utakmica i zabio 89 golova; u oba segmenta je rekorder za Poljake. 

Njegova budućnost je neizvjesna, ali nagađanja su kako je njegov agent Pini Zahavi napadača ponudio Milanu. Slijedi nam uzbudljivo ljeto zbog Svjetskog prvenstva, ali i transfera koji će se tek dogoditi.

