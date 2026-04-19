Poljičak: Trenirao sam loše, izlazio previše i imao viška kila. Novak Đoković mi je otvorio oči

Mili Poljičak (21) je nakon pobjede u finalu bio vidljivo ganut i nije skrivao suze. Opisao je sebe kao emotivnog iako to ne pokazuje često.

- Nema boljeg osjećaja nego kući osvojiti turnir. Pogotovo kad živiš dvije ulice dalje i treniraš na tim terenima - rekao je mladi tenisač te dodao kako se nitko ne treba sramiti pokazati emocije.

Put do tog naslova nije bio nimalo lagan. Poljičak u karijeri ima osvajanje juniorskog Wimbledona i Roland Garrosa u parovima, no karijera se nakon toga nije razvijala očekivanim tempom. Razlog tomu je neobičan, mladi Splićanin bio je brutalno iskren prema sebi. kako sam kaže.

- Bio sam u svom filmu, bilo mi je dobro, puno sam izlazio. Bilo mi je bitnije biti doma u dobrom društvu, a ne trenirati. Imao sam viška kila i loše sam trenirao - objasnio je u intervjuu koji prenosi Sport Klub.

Početak ove sezone donio je zaokret, Poljičak je redovito gubio tijesne mečeve od igrača koji su na kraju osvajali Challengere, što je bio jasan znak da je razina tu, ali da mu treba samo fizička forma i fokus. Ozljeda koja ga je usporila dodatno je pojačala emotivni naboj prvog Challenger naslova. Posebnu pozornost privukla je njegova priča o suradnji s Novakom Đokovićem.

- Dao mi je par savjeta prije finala i nakon toga sam još par puta trenirao s njim. Zagrijavaš se s njim i to ti pomogne jer kad ideš igrat s juniorom, to ti bude smiješno - bez ustručavanja je priznao 310. igrač svijeta.

Zaključio je da trenutačno nisu u redovitom kontaktu, ali da ga Đoković uvijek pozdravi kad se sretnu.