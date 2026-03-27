Poljska brzoklizačica pokazala je lice pet tjedana nakon horor ozljede: 'Osjećam da sam to ja'

Poljska brzoklizačica na kratkim stazama Kamila Sellier (25) proživjela je najteže trenutke karijere na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu. Jeziva nesreća, u kojoj joj je oštrica klizaljke suparnice veljače zarezala lice, šokirala je sportski svijet, a ona se sada prvi put pojavila u javnosti i progovorila o oporavku.

Sve se odigralo tijekom četvrtfinalne utrke na 1500 metara. U jednom zavoju došlo je do sudara u kojem su sudjelovale Sellier, Talijanka Arianna Fontana i Amerikanka Kristen Santos-Griswold, koja je kasnije kažnjena zbog nepropisnog manevra. U padu je oštrica klizaljke zarezala lice Poljakinje, samo nekoliko milimetara od oka. Prizor je bio zastrašujuć; utrka je odmah prekinuta, a redari su bijelim platnom zaklonili klizačicu od pogleda šokirane publike dok su joj pružali pomoć. Unatoč svemu, dok su je na nosilima iznosili iz dvorane, smogla je snage podići palac gore.

Foto: Profimedia

'Trudim se pozitivno nositi s time pozitivno'

Hitno je prebačena u bolnicu gdje je podvrgnuta operaciji orbitalne kosti, a u očnu duplju ugradili joj je titanijska mrežicu. Iako je na društvenim mrežama objavljivala fotografije oporavka, vješto je skrivala ozlijeđenu stranu lica. Sada je smogla snage pokazati ožiljak i ispričati s čime se suočava.

​- Nažalost, ponekad vas netko udari u lice. Ostat će mi ožiljak, vid mi je možda malo zamućen, ali neću odustati. Bila je to teška nesreća, ali trudim se nositi s time pozitivno, pogotovo jer imam tako divne ljude oko sebe. Cijela obitelj je uz mene, ali i ljudi diljem svijeta. Primila sam toliko pozitivnih poruka od svih - rekla je.

Na Instagramu je, uz fotografije lica izbliza, poručila: "Još osjećam da sam to ja".

Život s posljedicama

Priznala je da se i dalje bori s posljedicama.

- Najveća nelagoda je što vidim dvostruko kada pogledam prema gore, a ponekad i prema dolje - objasnila je.

Njezin suprug Diané, također brzoklizač, priznao je da je bio u potpunom šoku kada je na snimci vidio otvorenu ranu. Svojom hrabrošću inspirirala je mnoge, a to najbolje opisuje njezina objava iz bolnice:

- Znam da ću jednog dana pogledati ovu sliku i sjetiti se da sam jača nego što sam ikada vjerovala.